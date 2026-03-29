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PRONÓSTICO DE NUBEL CISNEROS

Domingo con lluvias torrenciales en la mañana pero mejora hacia la tarde: mirá el pronóstico

La tarde será cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, señala Nubel Cisneros.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Este domingo 29 la mañana comenzó con lluvias torrenciales en Montevideo y otros puntos del país, con condiciones templadas y restos de nubosidad en la frontera este, según indicó el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.

En su pronóstico añadió que en las primeras horas se mantuvo inestable la zona este, mientras que en el resto del país se observaron nieblas y neblinas aisladas. Hacia la tarde el tiempo mejora, con ambiente cálido a caluroso y cielo parcialmente nublado, manteniéndose agradable durante la noche.

Las temperaturas máximas serán elevadas en gran parte del país, con valores más moderados en el sur.

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Advertencia naranja y amarilla por persistencia de lluvias copiosas y abundantes en gran parte del país

En el sur se esperan condiciones algo más templadas en comparación con el resto del territorio.

NORTE:
MÁX.: 37 °C
MÍN.: 22 °C

SUR:
MÁX.: 34 °C
MÍN.: 22 °C

ESTE:
MÁX.: 32 °C
MÍN.: 22 °C

OESTE:
MÁX.: 35 °C
MÍN.: 22 °C

ÁREA METROPOLITANA:
MÁX.: 28 °C
MÍN.: 24 °C

Para el lunes, Cisneros prevé una mañana fresca a templada con nieblas y neblinas aisladas, principalmente en zonas del sureste y noreste, y una tarde cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, con descenso de temperatura en la noche.

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