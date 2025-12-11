RECIBÍ EL NEWSLETTER
AFECTA A 18 DEPARTAMENTOS

Nueva actualización de Meteorología por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

En las zonas afectadas podrá registrarse intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

tormenta-montevideo-cielo

"Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país generando tormentas algunas puntualmente fuertes", indica el comunicado.

En las zonas afectadas podrá registrarse intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

viernes y sabado de intenso calor, el domingo llegan las lluvias y las tormentas, anuncio nubel cisneros
Seguí leyendo

Viernes y sábado de intenso calor, el domingo llegan las lluvias y las tormentas, anunció Nubel Cisneros

Las principales localidades afectadas son:

Artigas: Todo el departamento.

Canelones: San Ramón y Santa Lucía.

Cerro Largo: Arévalo, Esperanza y Tupambaé.

Colonia: Todo el departamento.

Durazno: Todo el departamento.

Flores: Andresito, Cerro Colorado, Ismael Cortinas, Juan José Castro, La Casilla y Trinidad.

Florida: Todo el departamento.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Blanes Viale, Colón, Gaetán, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Mariscala, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur, Villa Serrana, Villa del Rosario y Zapicán.

Maldonado: Aiguá y Los Talas.

Paysandú: Beisso, Gallinal, Guayabos, Guichón, Merinos y Tambores.

Río Negro: Grecco, Paso de los mellizos y Sarandí de Navarro.

Rivera: Las Flores, Masoller, Minas de Corrales, Paso Ataques y Tranqueras.

Rocha: Lascano y Velázquez.

Salto: Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Fernández, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, San Antonio, Sarandí de Arapey, Saucedo y Termas del Arapey.

San José: Capurro, Ecilda Paullier, Juan Soler, Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, Rodríguez, San José de Mayo y Villa María.

Soriano: Cardona y Santa Catalina.

Tacuarembó: Achar, Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Caraguata, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso de los Toros, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Rincón del Bonete, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Treinta y Tres: Cerro Chato, Ejido de Treinta y Tres, Isla Patrulla, Maria Albina, Santa Clara de Olimar, Treinta y Tres, Valentines y Villa Sara.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Inumet_/status/1999243227690303899&partner=&hide_thread=false

