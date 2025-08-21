RECIBÍ EL NEWSLETTER
TRASLADADO A UN CENTRO ASISTENCIAL

Policías rescataron a un niño de 9 años que sufrió una crisis de epilepsia y cayó al agua en Maldonado

El hecho ocurrió pasado el mediodía en inmediaciones del puente Garzón, ubicado en calle Circunvalación 17 de Junio y Garzón, en la ciudad de Maldonado.

rescate-niño-maldondo

Policías del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) de Maldonado rescataron este jueves a un niño de 9 años que sufrió una crisis de epilepsia y cayó al agua cuando intentaba cruzar el cauce a la altura del puente Garzón, en la ciudad de Maldonado.

El rescate ocurrió sobre las 12:40 horas. Cuando el personal policial realizaba un operativo en jurisdicción de la seccional 1ª, al pasar por el puente Garzón, ubicado en calle Circunvalación 17 de Junio y Garzón, vio a dos menores que pedían auxilio y señalaban hacia el cauce de agua.

En el agua, una mujer solicitaba ayuda para su hijo que estaba a los pocos metros bocabajo e inconsciente. Uno de los policías ingresó al agua y, con la colaboración de los otros efectivos, logró sacar al niño del agua. En ese momento, se acercó una estudiante de enfermería y ayudó en los primeros auxilios para que el niño recobrara el conocimiento.

Foto: Subrayado.
Seguí leyendo

Caso Gusanito Manzana: autopsia no reveló causa de muerte del niño y la fiscal pidió más pericias

El niño fue trasladado junto a su madre en ambulancia a un centro asistencial, informó la Jefatura de Policía de Maldonado.

Temas de la nota

Lo más visto

video
RAMBLA MÉXICO Y PERINETTI

Una mujer de 45 años murió en un choque frontal en la rambla a la altura de Punta Gorda
SAN JOSÉ

Preso se fugó del Penal de Libertad este miércoles y hay requisitoria a nivel nacional para dar con su paradero
INFORME DE METEOROLOGÍA

Inumet emitió un aviso especial por tormentas fuertes y puntualmente severas a partir de la madrugada
PARTIDO CANCELADO

Hinchas apuñalados y golpeados tras graves incidentes en el partido entre Independiente y Universidad de Chile
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Circulan en Uruguay las variantes Frankenstein y Nimbus de covid-19: los síntomas y características

Te puede interesar

Esto es una tragedia enorme que se podía haber evitado; habló la tía de Luna, la adolescente asesinada por su padre video
LOURDES ETCHEGOYEN

"Esto es una tragedia enorme que se podía haber evitado"; habló la tía de Luna, la adolescente asesinada por su padre
Psicóloga de ANEP acompaña escuela a la que iba Luna: un caso de impacto local y que moviliza a toda la comunidad video
PROGRAMA ESCUELAS DISFRUTABLES

Psicóloga de ANEP acompaña escuela a la que iba Luna: un caso de "impacto local" y que "moviliza a toda la comunidad"
Una mujer fue imputada por hurto tras allanamientos en Cruz de Carrasco por el crimen del exjuez Delfino
LA INVESTIGACIÓN CONTINÚA

Una mujer fue imputada por hurto tras allanamientos en Cruz de Carrasco por el crimen del exjuez Delfino

Dejá tu comentario