Policías rescataron a un niño de 9 años que sufrió una crisis de epilepsia y cayó al agua en Maldonado

Policías del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) de Maldonado rescataron este jueves a un niño de 9 años que sufrió una crisis de epilepsia y cayó al agua cuando intentaba cruzar el cauce a la altura del puente Garzón, en la ciudad de Maldonado.
El hecho ocurrió pasado el mediodía en inmediaciones del puente Garzón, ubicado en calle Circunvalación 17 de Junio y Garzón, en la ciudad de Maldonado.
El rescate ocurrió sobre las 12:40 horas. Cuando el personal policial realizaba un operativo en jurisdicción de la seccional 1ª, al pasar por el puente Garzón, ubicado en calle Circunvalación 17 de Junio y Garzón, vio a dos menores que pedían auxilio y señalaban hacia el cauce de agua.
En el agua, una mujer solicitaba ayuda para su hijo que estaba a los pocos metros bocabajo e inconsciente. Uno de los policías ingresó al agua y, con la colaboración de los otros efectivos, logró sacar al niño del agua. En ese momento, se acercó una estudiante de enfermería y ayudó en los primeros auxilios para que el niño recobrara el conocimiento.
El niño fue trasladado junto a su madre en ambulancia a un centro asistencial, informó la Jefatura de Policía de Maldonado.
