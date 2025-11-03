Delincuentes robaron una chacra de eventos este lunes de tarde en Camino Peluffo y Camino Cuatro Piedras, a seis kilómetros de la ciudad de Progreso y de ruta 5, en el departamento de Canelones.
Policía busca a delincuentes en moto que robaron chacra de eventos próximo a Progreso
El corresponsal de Subrayado, Eduardo Castro, informó que se estima que se llevaron joyas. Había dos empleadas en el local, pero no fueron amenazadas. Los individuos huyeron tras el grito de una de ellas.
El corresponsal de Subrayado, Eduardo Castro, informó que los individuos pasaron en moto y vieron ventanas abiertas y la no presencia de gente, por lo que decidieron ingresar.
En el interior del local se encontraban dos empleadas de nacionalidad cubana, pero no fueron amenazadas por los hombres.
Seguí leyendo
Policía despliega operativo en "puntos calientes" del barrio Marconi donde se registran homicidios
Información primaria indica que una de las mujeres gritó y los delincuentes se dieron a la fuga.
Se estima que los delincuentes se llevaron joyas.
Trabaja en la escena personal de Policía Científica.
Temas de la nota
Lo más visto
SINIESTRO EN MALDONADO
Padre de joven muerto en choque frontal en Los Arrayanes aseguró que el auto de su hijo iba bien y a 63 km/h
8 DE OCTUBRE Y JAIME CIBILS
Intentó rebasar un vehículo, esquivó una moto que iba en sentido contrario, chocó con otro estacionado y volcó
Policiales
Dos muertos en accidente cerca de Piriápolis; tercer vehículo afectado era conducido por policía alcoholizado
LA CAPUERA
Dos conductores de 18 y 22 años chocaron en Maldonado: estaban alcoholizados
EL TIEMPO
Dejá tu comentario