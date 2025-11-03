Policía busca a delincuentes en moto que robaron chacra de eventos próximo a Progreso

Delincuentes robaron una chacra de eventos este lunes de tarde en Camino Peluffo y Camino Cuatro Piedras, a seis kilómetros de la ciudad de Progreso y de ruta 5, en el departamento de Canelones.

El corresponsal de Subrayado, Eduardo Castro, informó que los individuos pasaron en moto y vieron ventanas abiertas y la no presencia de gente, por lo que decidieron ingresar.

En el interior del local se encontraban dos empleadas de nacionalidad cubana, pero no fueron amenazadas por los hombres.

Información primaria indica que una de las mujeres gritó y los delincuentes se dieron a la fuga.

Se estima que los delincuentes se llevaron joyas.

Trabaja en la escena personal de Policía Científica.