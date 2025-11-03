RECIBÍ EL NEWSLETTER
CANELONES

Policía busca a delincuentes en moto que robaron chacra de eventos próximo a Progreso

El corresponsal de Subrayado, Eduardo Castro, informó que se estima que se llevaron joyas. Había dos empleadas en el local, pero no fueron amenazadas. Los individuos huyeron tras el grito de una de ellas.

robo.chacra-canelones-

Delincuentes robaron una chacra de eventos este lunes de tarde en Camino Peluffo y Camino Cuatro Piedras, a seis kilómetros de la ciudad de Progreso y de ruta 5, en el departamento de Canelones.

El corresponsal de Subrayado, Eduardo Castro, informó que los individuos pasaron en moto y vieron ventanas abiertas y la no presencia de gente, por lo que decidieron ingresar.

En el interior del local se encontraban dos empleadas de nacionalidad cubana, pero no fueron amenazadas por los hombres.

Información primaria indica que una de las mujeres gritó y los delincuentes se dieron a la fuga.

Se estima que los delincuentes se llevaron joyas.

Trabaja en la escena personal de Policía Científica.

