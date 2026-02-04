Policías encontraron un fusil semiautomático en una volqueta en Cerro Norte; hubo casi 30 disparos

Foto cedida a Subrayado. Fusil semiautomático hallado en la volqueta en Cerro Norte. Foto cedida a Subrayado. Municiones encontradas fuera de la volqueta.

Investigadores de la Zona IV de la Policía hallaron en la tarde de este martes un fusil semiautomático AR-15 dentro de una volqueta y, a un costado, una bolsa con municiones. Habían ido a Santa Cruz de la Sierra esquina Pasaje 102 por reporte de disparos.

El sistema Shotspotter detectó 27 disparos, cerca de las siete de la tarde. Y en la calle los policías incautaron 31 casquillos, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

municiones-cerro-norte-policia-incauta Foto cedida a Subrayado. Municiones encontradas fuera de la volqueta. Durante una recorrida por la zona observaron a un hombre armado que, al ver a los efectivos, escapó hacia una vivienda y fue perdido de vista.

La Policía indicó que no hubo reporte de personas heridas ni se observaron viviendas con impactos de bala. La investigación está a cargo de Investigaciones de Zona IV.

