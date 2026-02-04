RECIBÍ EL NEWSLETTER
balacera en cerro norte

Policías encontraron un fusil semiautomático en una volqueta en Cerro Norte; hubo casi 30 disparos

El sistema policial detectó 27 disparos y cuando policías de Investigaciones de Zona IV fueron al lugar incautaron el arma larga, municiones y casquillos.

Foto cedida a Subrayado. Fusil semiautomático hallado en la volqueta en Cerro Norte.

Foto cedida a Subrayado. Municiones encontradas fuera de la volqueta.

Investigadores de la Zona IV de la Policía hallaron en la tarde de este martes un fusil semiautomático AR-15 dentro de una volqueta y, a un costado, una bolsa con municiones. Habían ido a Santa Cruz de la Sierra esquina Pasaje 102 por reporte de disparos.

El sistema Shotspotter detectó 27 disparos, cerca de las siete de la tarde. Y en la calle los policías incautaron 31 casquillos, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

Foto cedida a Subrayado. Municiones encontradas fuera de la volqueta.

Durante una recorrida por la zona observaron a un hombre armado que, al ver a los efectivos, escapó hacia una vivienda y fue perdido de vista.

La Policía indicó que no hubo reporte de personas heridas ni se observaron viviendas con impactos de bala. La investigación está a cargo de Investigaciones de Zona IV.

