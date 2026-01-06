Policías asistieron en un parto: los primeros momentos de Felipe y la "emoción" que hubo en su nacimiento

Efectivos de la Policía asistieron a una mujer en su parto , en Villa Española .

Robert Fonseca, uno de los policías que asistió a la joven, contó que al llegar al lugar, sobre las 4:40 de la madrugada, el padre los hizo pasar y al entrar se dieron cuenta de que la madre estaba a término.

"Ya había roto bolsa y tenía abundante sangrado, por lo que no se procede al traslado, ya venía el niño en camino y tuvimos que proceder a realizar el parto", dijo.

"Cuando ella da a luz al bebé, que lo tengo en los brazos para hacerle la reanimación, que nace con el umbilical sobre el cuello. Ahí se le realiza la maniobra y queda libre del cordón, que sería el mayor riesgo del parto", explicó.

Luego de que se corroboró que madre y bebé estaban bien, se hizo el traslado al Hospital Pereira Rossell.

Fonseca tiene curso de parto habilitado desde 2024. Fue su segunda asistencia.

Por su parte, Cristian Piñeyro contó que fue la primera vez que asistió un parto, que lo vivió con muchos nervios, pero que "se pudo llevar la situación bien".

Fue "muy emocionante" cuando vieron al bebé, Felipe, en el Hospital. "Ahí se puede observar el trabajo que se pudo realizar y que por suerte dio su fruto", afirmó Piñeyro.

La mamá de Felipe, Agustina Laguna, contó que fue "cuestión de treinta minutos" para la llegada de su bebé. "Hice tres contracciones, llamé al 105, y como no venía llamé a la Policía y en el segundo empuje nació".

"Ellos me querían trasladar, y les dije, no me toques porque sale, y salió. En mi cuarto, en mi cama", relato. Nació a las 4:55 de la madrugada.

"Es un santo", aseguró la madre sobre sus hijos. Tiene dos hermanos, Tomás de 7 años y Francesca de 2 años.

Además describió como "valientes" a los policías que la asistieron.

Los padres de Felipe están buscando trabajo, por lo que dejaron su contacto, 099 420 913.