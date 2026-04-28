Policías de 16 países, incluido Uruguay, hacen operativo masivo contra explotación sexual infantil

Las policías de 16 países, en su mayoría de América Latina, ejecutaron este martes una operación conjunta y simultánea contra delitos relacionados con explotación sexual infantil, informó la Policía Federal brasileña.

La acción se basa en el "enfrentamiento de crímenes transnacionales que violan la dignidad sexual de niños y adolescentes", indicó un comunicado policial, que detalló que los hechos investigados se refieren a abuso de menores en el ambiente digital.

Bajo el nombre "Operación Internacional Aliados por la Infancia VI", participaron Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.

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En Brasil se cumplieron 16 órdenes de prisión preventiva y 159 de allanamiento e incautación en los 26 estados del país y la capital, con más de 700 agentes policiales involucrados.

En Uruguay fueron detenidas cinco personas y se incautaron 40 dispositivos electrónicos, dijo a la AFP una fuente de la Fiscalía uruguaya.

La acción conjunta busca combatir el abuso de menores "especialmente en el ambiente cibernético", detalló en un video Rafaella Parca, coordinadora de Combate a Delitos Cibernéticos de Abuso Sexual Infantil de la Policía Federal de Brasil.

"Seguimos firmes en el enfrentamiento al crimen", publicó en X el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien se hizo eco de esta operación "en defensa de los niños y adolescentes".

Según las autoridades policiales, en casos como este la comunidad internacional prefiere adoptar los términos "abuso sexual" o "violencia sexual" contra menores antes que "pornografía", ya que "reflejan con mayor precisión la gravedad de esos delitos".