RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Policía vio a un taxista discutiendo con otro hombre, los interceptó y encontró un arma en el vehículo; fue detenido

El taxista "manifestó no contar con documentación del arma, por lo que fue detenido e incautados el vehículo y el arma de fuego", señala el comunicado.

arma-taxista

Tras la discusión entre un taxista y un motociclista, la Policía incautó un arma dentro del auto.

El procedimiento policial se dio en Belloni y Galeano. En ese punto, efectivos policiales vieron a dos hombres discutir y los interceptaron.

En ese marco, procedieron a registrar el taxi y encontraron dentro un revólver sin municiones, entre los asientos.

Foto: Subrayado.
Seguí leyendo

Adolescente de 17 años condenado a nueve meses de internación en INISA por intento de rapiña a taxista

"El ser consultado el conductor (un hombre de 30 años con antecedentes penales), manifestó no contar con documentación del arma, por lo que fue detenido e incautados el vehículo y el arma de fuego", señala el comunicado.

Temas de la nota

Lo más visto

Dos personas murieron y cuatro resultaron lesionadas en choque frontal entre un auto y una camioneta
RUTA 11 EN CANELONES

Dos personas murieron y cuatro resultaron lesionadas en choque frontal entre un auto y una camioneta
rapiña en ómnibus

En cinco segundos, un delincuente robó $3.500 al conductor de un ómnibus tras amenazas
"CUANTO MÁS RÁPIDO SE PUEDA APROBAR, MEJOR"

Gobierno envía proyecto de ley para habilitar la jubilación anticipada desde los 60 años de edad
tiroteo

Ataque a tiros contra un hombre incluyó al menos 14 disparos en Cerrito de la Victoria; está grave
CALLE 24

Toma fuerza nueva hipótesis en el caso del auto de alta gama incendiado en Punta del Este; hay dos detenidos

Te puede interesar

Delgado crítico con proyecto de ley para jubilación a los 60 años: sostiene que es no respetar la voluntad popular
OPOSICIÓN

Delgado crítico con proyecto de ley para jubilación a los 60 años: sostiene que es no respetar "la voluntad popular"
Gobierno envía proyecto de ley para habilitar la jubilación anticipada desde los 60 años de edad video
"CUANTO MÁS RÁPIDO SE PUEDA APROBAR, MEJOR"

Gobierno envía proyecto de ley para habilitar la jubilación anticipada desde los 60 años de edad
Muy cortos períodos de sol y va a seguir está situación de lloviznas, anunció Nubel Cisneros para esta semana video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"Muy cortos períodos de sol" y "va a seguir está situación de lloviznas", anunció Nubel Cisneros para esta semana

Dejá tu comentario