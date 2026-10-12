Policía vio a un taxista discutiendo con otro hombre, los interceptó y encontró un arma en el vehículo; fue detenido

Tras la discusión entre un taxista y un motociclista, la Policía incautó un arma dentro del auto.

El procedimiento policial se dio en Belloni y Galeano. En ese punto, efectivos policiales vieron a dos hombres discutir y los interceptaron.

En ese marco, procedieron a registrar el taxi y encontraron dentro un revólver sin municiones, entre los asientos.

"El ser consultado el conductor (un hombre de 30 años con antecedentes penales), manifestó no contar con documentación del arma, por lo que fue detenido e incautados el vehículo y el arma de fuego", señala el comunicado.

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