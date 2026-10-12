Tras la discusión entre un taxista y un motociclista, la Policía incautó un arma dentro del auto.
Policía vio a un taxista discutiendo con otro hombre, los interceptó y encontró un arma en el vehículo; fue detenido
El taxista "manifestó no contar con documentación del arma, por lo que fue detenido e incautados el vehículo y el arma de fuego", señala el comunicado.
El procedimiento policial se dio en Belloni y Galeano. En ese punto, efectivos policiales vieron a dos hombres discutir y los interceptaron.
En ese marco, procedieron a registrar el taxi y encontraron dentro un revólver sin municiones, entre los asientos.
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"El ser consultado el conductor (un hombre de 30 años con antecedentes penales), manifestó no contar con documentación del arma, por lo que fue detenido e incautados el vehículo y el arma de fuego", señala el comunicado.
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