Adolescente de 17 años condenado a nueve meses de internación en INISA por intento de rapiña a taxista

Un adolescente de 17 años fue condenado en proceso simplificado a nueve meses de internación en el INISA por el intento de rapiña a un taxista ocurrido el 1º de octubre.

Ese día, el taxista circulaba por la zona cuando fue abordado por varios delincuentes que le abrieron las puertas del vehículo, pero no le llevaron nada. El trabajador continuó la marcha y llamó a la Policía.

El indagado había sido detenido el jueves de mañana en el marco de diez allanamientos realizados por la Policía en casas ubicadas en Juan Acosta y Aparicio Saravia, en el barrio Marconi, tras varias rapiñas a taxistas.

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La Fiscalía de Adolescentes de 2º turno, a cargo del fiscal Pablo Rivas, se dispuso la imputación del adolescente por asociación para delinquir y rapiña especialmente agravada por la pluriparticipación en grado de tentativa.

También fue detenido un hombre de 27 años, que está a disposición de la fiscal de Flagrancia, Silvia Pérez. Durante los allanamientos, los policías de la Zona Operacional III y de Bus Seguro incautaron 10 cartuchos calibre 7.65, dos casquillos calibre 9 mm, un DVR y siete celulares.