Delgado crítico con proyecto de ley para jubilación a los 60 años: sostiene que es no respetar "la voluntad popular"

El presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, fue crítico con el anuncio que el gobierno hizo este lunes, sobre un proyecto de ley para habilitar la jubilación anticipada desde los 60 años.

"El Gobierno vuelve a insistir por otra vía con algo sobre lo que la ciudadanía ya se pronunció en las urnas. En 2023 hicimos una reforma previsional responsable. En 2024 quisieron revertirla, incluyendo volver a los 60 años, y los uruguayos no acompañaron. No se puede seguir buscando caminos alternativos para cambiar lo que la gente no acompañó. La democracia también es respetar la voluntad popular", fue la respuesta de Delgado.

Ante esto, el senador oficialista, Daniel Caggiani, respondió a Delgado y remarcó que hubo votantes que no acompañaron el plebiscito en base a esperar al diálogo social que prometía el Frente Amplio.

El Gobierno vuelve a insistir por otra vía con algo sobre lo que la ciudadanía ya se pronunció en las urnas. En 2023 hicimos una reforma previsional responsable. En 2024 quisieron revertirla, incluyendo volver a los 60 años, y los uruguayos no acompañaron. No se puede seguir… https://t.co/eA5AeknSDF

"El Frente Amplio lo planteó cuando el anterior gobierno de Lacalle Pou ajustó las jubilaciones y pensiones aumentando la edad de jubilación indiscriminadamente y reduciendo las jubilaciones y pensiones. En campaña electoral, Yamandú Orsi se comprometió a convocar un dialogo sobre cuidados para cuidar mejor a nuestra gente. De ese mismo dialogo, que el Partido Nacional y el Partido Colorado apresuradamente se retiraron, surgió esta iniciativa", dijo. A su vez, criticó que desde el Partido Nacional se opongan antes de conocer el contenido y el alcance del proyecto.

El @Frente_Amplio lo planteo cuando el anterior gobierno de Lacalle Pou ajustó las jubilaciones y pensiones aumentando la edad de jubilación indiscriminadamente y reduciendo las jubilaciones y pensiones.



En campaña electoral @OrsiYamandu se comprometió a convocar un dialogo… https://t.co/DX944q9j4h — Daniel Caggiani (@DCaggiani) October 12, 2026

En conferencia de prensa, Delgado volvió a referirse al tema y dijo que le preocupa que se argumente el "diálogo social", como "fundamentación válida para hacer cualquier cosa y ratificar cualquier proyecto".

"Esto es institucionalmente complicado. Diría más, es peligroso, porque estamos ante legislación que fue ratificada con libertad en una elección nacional", reiteró.

Otra voz crítica fue desde el Partido Colorado. El diputado Conrado Rodríguez: "Va en contra de lo decidido en el plebiscito de 2024, va en contra de la lógica de la evolución de la expectativa de vida (el mundo sube la edad jubilatoria, mientras que Uruguay va en el sentido contrario) y va contra la sustentabilidad del sistema", escribió en X.

"La Presidenta de BPS reconoció en comisión que para la suficiencia de la jubilación lo mejor es que el suplemento solidario se ajuste por IMS. Si fuera así el impacto en las cuentas públicas será de 2 puntos del PIB (U$S 1600 millones). Para que los números no se disparen el Gobierno sacaría la jubilación activa que permite reincorporarse a un trabajo luego de la jubilación, sin perderla. Se le quita la libertad ganada a las personas. Esto para evitar el impulso a que la gente se jubile efectivamente a los 60 años", cuestionó. "Volver a la causal de los 60 años está guiado más en un capricho y guiño al PIT-CNT y sectores del FA, que a lo que la realidad indica. Nos oponemos a desandar la reforma del 2023, a ir en contra de la sustentabilidad del sistema y a quitar derechos ya consagrados, generando inequidades entre las personas", añadió.