"Muy cortos períodos de sol" y "va a seguir está situación de lloviznas", anunció Nubel Cisneros para esta semana

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que el tiempo continuará inestable, con lloviznas y períodos muy cortos de sol.

"De aquí hasta el viernes, mismo pronóstico. Esto va a seguir así. Muy cortos períodos de sol, por momentos se va nuevamente a cubrir. Se va a seguir dando esta situación de lloviznas", indicó.

Y agregó: "Por ahora el fin de semana viene bien (...) por ahora sábado y domingo libre de lluvias".

Para este martes dijo que se registrarán más lloviznas con respecto a este lunes, principalmente en el este y sur. "Igualmente estaría lloviendo en todos el país", apuntó.

Según comentó, habrá algunas mejoras. pero adelantó que hasta el viernes en la mañana no hay mayores cambios.

"No son lluvias fuertes. No son grandes volúmenes de lluvias. Son lluvias más que nada molestas. Se generan por la humedad, por las bajas temperaturas", explicó.

Y añadió: "Hay cultivos que van a tener graves inconvenientes (...) hay situaciones que se están complicando".