Policía de Tránsito realizó 140 alcoholemias, aplicó cerca de 40 multas e incautó diez vehículos

La Policía de Tránsito realizó este viernes, sábado y domingo varias alcoholemias para apoyar a la Intendencia de Montevideo. Esto fue tras la medida gremial de inspectores de la comuna que decidieron no tomar servicios durante el fin de semana en forma de protesta por el recorte de horas extras.

En total, este fin de semana personal del Ministerio del Interior realizó 140 pruebas de alcohol en sangre. De esas, tres dieron positivas. La Policía también realizó controles de identificación de personas y vehículos y se aplicaron cerca de 40 multas, según informaron fuentes del Ministerio del Interior a Subrayado.

Entre el viernes y el domingo, se incautaron diez vehículos en infracción.