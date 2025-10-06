RECIBÍ EL NEWSLETTER
Policía de Tránsito realizó 140 alcoholemias, aplicó cerca de 40 multas e incautó diez vehículos

Los efectivos del Ministerio del Interior realizaron controles en el tránsito del viernes al domingo tras la medida gremial de los inspectores de la Intendencia de Montevideo por el recorte de horas extras.

La Policía de Tránsito realizó este viernes, sábado y domingo varias alcoholemias para apoyar a la Intendencia de Montevideo. Esto fue tras la medida gremial de inspectores de la comuna que decidieron no tomar servicios durante el fin de semana en forma de protesta por el recorte de horas extras.

En total, este fin de semana personal del Ministerio del Interior realizó 140 pruebas de alcohol en sangre. De esas, tres dieron positivas. La Policía también realizó controles de identificación de personas y vehículos y se aplicaron cerca de 40 multas, según informaron fuentes del Ministerio del Interior a Subrayado.

Entre el viernes y el domingo, se incautaron diez vehículos en infracción.

