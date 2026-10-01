Policía de Salto solicita colaboración para encontrar a Carlos Daniel Medina Rijo, ausente desde el jueves 29

La Policía solicita la colaboración de la población para dar con el paradero de un conocido arquitecto de Salto desaparecido en la tarde del pasado 29 de setiembre a la hora 15.00.

Carlos Daniel Medina Rijo, de 59 años de edad, quien se encuentra ausente de su domicilio, es de cutis blanco, ojos marrones, canoso, de 1,80 metros de altura, aproximadamente.

Fue visto por última vez con campera color gris y pantalón vaquero color azul. Se desplazaba en una camioneta marca Renault Kangoo, color gris, matrícula HAC 7481.

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Fuentes de la investigación indicaron a Subrayado que el vehículo en el que se desplazaba fue hallado en la tarde de este miércoles a unos 100 kilómetros de Salto, en las inmediaciones de Puntas de Valentín, al costado del camino.

La Policía y los familiares de Medina intensificaron la búsqueda por los alrededores.

Quienes cuenten con alguna información deben concurrir a la Seccional Policial más cercana o llamar al Servicio de Emergencias 911.