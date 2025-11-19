El chofer de un ómnibus se desmayó, cruzó un semáforo en rojo, chocó y terminó en una vereda

El chofer del ómnibus se encuentra fuera de peligro, y los ocupantes del auto, ilesos.

Un hombre de 62 años, conductor de un ómnibus , se desmayó al volante y causó un accidente de tránsito. Ocurrió en la mañana de este miércoles en avenida Agraciada esquina Salvador García Pintos (continuación Tapes), barrio Bella Vista .

De acuerdo con una testigo, el hombre circulaba por Tapes y quiso tomar avenida Agraciada, pero lo hizo con el semáforo en rojo y chocó a un auto, en el que iban dos hombres que resultaron ilesos.

Tras el impacto, el auto fue arrastrado varios metros, al tiempo que el ómnibus terminó en una vereda de la avenida.

La testigo, de profesión enfermera, asistió al chofer en primera instancia. Luego, el hombre fue trasladado en ambulancia al hospital Maciel, donde se encuentra internado. Sufrió lesiones leves y se encuentra fuera de peligro.

Los dos ocupantes del auto no tuvieron lesiones. Quedaron de alta en el lugar. Y no hubo otras víctimas.

El ómnibus —de transporte nacional e internacional— no trasladaba a ningún pasajero; el conductor era su único ocupante.