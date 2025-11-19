RECIBÍ EL NEWSLETTER
barrio bella vista

El chofer de un ómnibus se desmayó, cruzó un semáforo en rojo, chocó y terminó en una vereda

El hombre de 62 años fue asistido y trasladado al hospital Maciel; antes de terminar sobre una vereda, chocó y arrastró a un auto varios metros.

El chofer del ómnibus se encuentra fuera de peligro, y los ocupantes del auto, ilesos.

Foto: Subrayado. Accidente en avenida Agraciada, barrio Bella Vista.

Foto: Subrayado. Accidente en avenida Agraciada, barrio Bella Vista.

Un hombre de 62 años, conductor de un ómnibus, se desmayó al volante y causó un accidente de tránsito. Ocurrió en la mañana de este miércoles en avenida Agraciada esquina Salvador García Pintos (continuación Tapes), barrio Bella Vista.

De acuerdo con una testigo, el hombre circulaba por Tapes y quiso tomar avenida Agraciada, pero lo hizo con el semáforo en rojo y chocó a un auto, en el que iban dos hombres que resultaron ilesos.

Tras el impacto, el auto fue arrastrado varios metros, al tiempo que el ómnibus terminó en una vereda de la avenida.

pedreas a omnibus y autos, vidrios rotos e intentos de robo: diputado realizo pedido de informes a interior
Pedreas a ómnibus y autos, vidrios rotos e intentos de robo: diputado realizó pedido de informes a Interior

La testigo, de profesión enfermera, asistió al chofer en primera instancia. Luego, el hombre fue trasladado en ambulancia al hospital Maciel, donde se encuentra internado. Sufrió lesiones leves y se encuentra fuera de peligro.

Los dos ocupantes del auto no tuvieron lesiones. Quedaron de alta en el lugar. Y no hubo otras víctimas.

El ómnibus —de transporte nacional e internacional— no trasladaba a ningún pasajero; el conductor era su único ocupante.

