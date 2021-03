Policía registra las oficinas Barcelona y detienen al expresidente Bartomeu

"Estamos haciendo un dispositivo en estos momentos con agentes del área de delitos económicos", declaró este portavoz, sin dar más detalles de la operación que, según la prensa local, estaría vinculada al escándalo del "Barçagate", en el que una empresa contratada por la antigua directiva promovió una campaña de desprestigio contra los jugadores.

La policía "está llevando a cabo detenciones". Según la radio española Cadena Ser, entre los detenidos estaría el expresidente del club Josep Maria Bartomeu, dimitido en octubre, el consejero delegado, Óscar Grau, y el responsable de servicios jurídicos, Román Gómez Pontí.

Qué es el "Barçagate"

Las conclusiones de la auditoría externa llevada a cabo por PriceWaterHouseCoopers (PwC) a raíz del Barçagate, el caso en el que una empresa contratada por el club habría llevado a cabo en las redes sociales una campaña de desprestigio de individuos y entidades no afines a la junta directiva de Josep Maria Bartomeu.

El 17 de febrero de 2020 SER Catalunya explicó que desde finales del 2017 el Barça tenía contratada I3 Ventures, una sociedad del empresario uruguayo-argentino Carlos Ibáñez, que se dedicaba a desprestigiar, difamar y poner en duda desde por lo menos seis cuentas de Facebook a individuos y entidades del entorno azulgrana no afines a la junta directiva de Josep Maria Bartomeu, e incluso a jugadores como Leo Messi y Gerard Piqué.

Según la información, el Barça habría pagado un millón de euros anual a I3 Ventures por el monitoreo y la defensa reputacional en las redes sociales del presidente, la junta directiva y la marca, y las facturas se habrían troceado entre diferentes departamentos para que cada una fuese inferior a 200.000 euros, lo que evitó que los contratos tuviesen que pasar por la aprobación de la junta directiva.

Ibañez, el uruguayo

En los últimos meses, a raíz del escándalo en el Barcelona, el nombre de Carlos Rafael Ibáñez Constantino ase ha hecho muy notorio en España.

Nacido el 11 de junio de 1961 en Uruguay, Ibañez es la persona detrás de la sociedad I3 Venture, la firma contratada con un millón de euros por el Fútbol Club Barcelona para controlar las redes sociales y en cuyos informes se refleja una presunta vinculación con una red de perfiles y portales destinados a atacar a rivales de Bartomeu.

Según el portal Nius, de fuentes de la investigación, Ibañez aparece vinculado a varias sociedades.

La primera es I3 Venture, abierta en abril de 2015 y que presentó sus últimas cuentas en el Registro Mercantil en 2017, el año en el que la empresa comenzó a trabajar para el Barcelona.

En el último ejercicio presentado, I3 Venture facturaba 1,5 millones de euros al año.

Según un perfil publicado en Nius, Ibáñez Constantino se hizo conocido en el mercado de la información online por su aporte al Big Data, a partir de un "sistema de escucha" de la red, un software de análisis de noticias, portales y redes sociales capaz de identificar si la actividad de comunicación es positiva o negativa, en función de la palabra que se busque.

A partir de un primer análisis se puede extraer datos sobre perfiles o páginas que peor hablan de una persona o institución, y de las que mejor lo hacen.

También se extrae información en tiempo real de las las noticias que más se comparten, quién lo hace y desde dónde.

Moderación e inteligencia social

El informe de la Cadena Ser que inició la investigación sostiene que la empresa I3 fue más allá de este servicio y por ejemplo otorgó servicios relacionados con la "generación activa de comentarios" por medio de una red de perfiles falsos.

Según los expertos, manejar la conversación en redes ahorra millones y tiene consecuencias en el precio de los fichajes o en la renovación de contratos. Hablar mal de un futbolista en momentos en que está por renovar puede bajar sus demandas. al tiempo que caerán las ofertas para que pueda irse.

La empresa ha negado relación alguna con los perfiles que publicaban informaciones intencionadas dentro de la red.

La segunda empresa administrada por Ibáñez Constantino en España es NSG Social Science Ventures SL, abierta en Madrid el 12 de diciembre de 2018 según los datos aportados por la herramienta Insight View.

Nius señala que tampoco ha presentado cuentas en el Registro Mercantil.

Las dos primeras siglas del nombre se corresponden con otra de las firmas comerciales abiertas por el empresario uruguayo en España, llamada NiceStream y que según su propia web tiene como clientes a firmas como Telefónica o Coca-Cola.

Esta segunda marca es la que firma los informes de seguimiento en redes sociales publicados por la cadena Ser.

Según la documentación registral, la empresa fue creada como un contenedor para la gestión de sociedades "no residentes en el territorio español". .

Poco después, se creó una nueva compañía, esta vez en Panamá.

La empresa, llamada NSG Panamá, tienen en su consejo de administración a dos figuras políticas del país: la viceministra de Presidencia hasta 2012 María Fabregas y la máxima responsable de campaña del Partido Revolucionario Democrático, Michelle Sitton. En esta ocasión, Ibáñez Constantino aparece como director y aporta para la inscripción un domicilio en Uruguay.

"Somos munición"

En una nota con Radio Catalunya, Ibañez se vio obligado a salir del habitual bajo perfil que hace a su negocio para defenderse de las acusaciones públicas.

“Somos munición que se utiliza para atacar a la directiva del Barcelona”, dijo en relación al expresidente Bartomeu. “El encargo no es de crear contenido, ni positivo, ni negativo”, agregó.

No obstante reconoció ser el propietario de una de las páginas de Facebook, Respeto y Deporte, que aparece en el informe que dio inicio a la investigación y que provocó que el Barcelona rompiera el contrato con I3Ventures.

Si bien acepto la decisión del Barcelona, aclaró que fue un tercero el que puso en marcha dicha página.

“Es una cuenta que genera opinión, no es insultante, no publica noticias, da opinión sobre los temas. Nosotros no publicamos contenido, lo hacen los que llevan la página. La autoría no es nuestra. Aunque tener un dominio significa ser el propietario del contenido”, se excusó.