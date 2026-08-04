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Policía recibió golpiza tras conflicto callejero entre menores en Salto; sufrió politraumatismos

Fuentes del caso indicaron a Subrayado que el hombre recibió una golpiza por parte del padre de la menor que peleaba con su hija y de otras personas involucradas.

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Un policía terminó internado por varios traumatismos tras un conflicto vecinal entre jóvenes ocurrido en el barrio Andresito, de la ciudad de Salto.

El funcionario policial, de 32 años, y padre de una de las menores, recibió una golpiza por parte del padre de la menor que peleaba con su hija y de otras personas involucradas.

El policía fue a separar y terminó con varias lesiones.

Foto: Subrayado. Puente Internacional Salto Grande.
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El hombre fue atendido en el hospital local donde fue diagnosticado con “politraumatizado moderado con traumatismo encéfalo craneano”, quedando internado.

El servicio de emergencias 911 recibió un llamado y concurrió hasta el cruce de Miguel Barreiro y avenida Apolón donde ocurrió la riña, en horas de la madrugada.

Una vez en la escena, los efectivos entrevistaron a un testigo que manifestó que la hija del lesionado, de 14 años de edad, había tenido un altercado con dos adolescentes de 14 y 17 años de edad, lo que derivó en una agresión física entre ellas.

Cuando llegaron los padres de las adolescentes al lugar, dos hombres de 32 y 35 años de edad, comenzaron a tomarse a golpes de puños.

La Policía investiga el caso.

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