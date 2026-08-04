Policía recibió golpiza tras conflicto callejero entre menores en Salto; sufrió politraumatismos

Un policía terminó internado por varios traumatismos tras un conflicto vecinal entre jóvenes ocurrido en el barrio Andresito, de la ciudad de Salto.

El funcionario policial, de 32 años, y padre de una de las menores, recibió una golpiza por parte del padre de la menor que peleaba con su hija y de otras personas involucradas.

El policía fue a separar y terminó con varias lesiones.

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El hombre fue atendido en el hospital local donde fue diagnosticado con “politraumatizado moderado con traumatismo encéfalo craneano”, quedando internado.

El servicio de emergencias 911 recibió un llamado y concurrió hasta el cruce de Miguel Barreiro y avenida Apolón donde ocurrió la riña, en horas de la madrugada.

Una vez en la escena, los efectivos entrevistaron a un testigo que manifestó que la hija del lesionado, de 14 años de edad, había tenido un altercado con dos adolescentes de 14 y 17 años de edad, lo que derivó en una agresión física entre ellas.

Cuando llegaron los padres de las adolescentes al lugar, dos hombres de 32 y 35 años de edad, comenzaron a tomarse a golpes de puños.

La Policía investiga el caso.