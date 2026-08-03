Incautan casi 16 kilos de cocaína en cargamento de soja que pretendían ingresar a Uruguay por Salto

Aduanas de Argentina incautó cerca de 16 kilos de cocaína que intentaban ingresar a Uruguay a través del puente internacional Salto Grande, durante un control realizado por personal de la Aduana de Concordia.

La droga era transportada en un camión con matrícula paraguaya que trasladaba una carga de soja y tenía como destino la ciudad de Montevideo.

De acuerdo con la investigación, se presume que el cargamento fue ingresado a Argentina el 28 de julio por el paso internacional Encarnación-Posadas, proveniente de Paraguay, y recorrió varias provincias antes de intentar cruzar hacia territorio uruguayo.

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La maniobra fue descubierta cuando el vehículo se presentó en el paso fronterizo para completar los trámites de salida del país. Durante la inspección, un perro detector de narcóticos marcó la posible presencia de drogas.

A partir de esa advertencia, los funcionarios desmontaron parte de la estructura del semirremolque y encontraron 16 paquetes de cocaína ocultos en los parantes del vehículo.

Según informaron las autoridades argentinas, el cargamento fue valuado en más de 370 millones de pesos argentinos, equivalente a unos 10 millones de pesos uruguayos.

El conductor del camión, un ciudadano paraguayo, fue detenido e imputado por el delito de contrabando de estupefacientes, que prevé penas de hasta 12 años de prisión.