La Policía realizó allanamientos en la tarde de este lunes en Antonio Zubillaga y José Castro, en el barrio La Teja.
Policía realizó allanamientos en La Teja: incautaron armas, municiones y drogas
El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó que en el mes de junio, en ese mismo lugar, los efectivos encontraron fusiles, pistolas y 22 de cocaína que estaban enterrados.
El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó desde el lugar que los efectivos de zona operacional IV con apoyo de Unatem encontraron armas, municiones y drogas. Se trata de dos pistolas que estaban enterradas y 400 municiones.
En el barrio La Teja hace tiempo que hay un enfrentamiento entre bandas, de hecho tiempo atrás cayó el Gordo Rocha y sus hijos, quienes dominaban la venta de estupefacientes.
Seguí leyendo
Allanaron domicilios de dos diputados afines a Bolsonaro e incautaron más de USD 70.000
En junio de este año, la Policía encontró fusiles, pistolas y 22 de cocaína que estaban enterrados en un predio.
Temas de la nota
Lo más visto
HOMENAJE
Murió Vergan, perro del K9 que hizo historia en la profesionalización del adiestramiento canino: "El honor también camina en cuatro patas"
pronóstico
Hay advertencia amarilla de Inumet por tormentas puntualmente fuertes: mirá en qué zonas
SAN JAVIER
"Si realmente existe la justicia, veremos justicia hoy", dijo Mary Zabalki, viuda de Roslik antes de conocer sentencia
HASTA LAS 20 HORAS
Inumet emitió una advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas
Policiales
Dejá tu comentario