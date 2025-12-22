RECIBÍ EL NEWSLETTER
Antonio Zubillaga y José Castro

Policía realizó allanamientos en La Teja: incautaron armas, municiones y drogas

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó que en el mes de junio, en ese mismo lugar, los efectivos encontraron fusiles, pistolas y 22 de cocaína que estaban enterrados.

policía-unatem-la-teja

La Policía realizó allanamientos en la tarde de este lunes en Antonio Zubillaga y José Castro, en el barrio La Teja.

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó desde el lugar que los efectivos de zona operacional IV con apoyo de Unatem encontraron armas, municiones y drogas. Se trata de dos pistolas que estaban enterradas y 400 municiones.

En el barrio La Teja hace tiempo que hay un enfrentamiento entre bandas, de hecho tiempo atrás cayó el Gordo Rocha y sus hijos, quienes dominaban la venta de estupefacientes.

En junio de este año, la Policía encontró fusiles, pistolas y 22 de cocaína que estaban enterrados en un predio.

