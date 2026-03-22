Policía realizó allanamientos por el homicidio del joven de 28 años ocurrido en barrio Ituzaingó; incautaron municiones

La Policía llevó adelante allanamientos en el barrio Ituzaingó por el homicidio ocurrido este sábado Susviela Guarch y Enrique San Aguiar, en el barrio Ituzaingó .

Información a la que accedió Subrayado indica que la Policía llegó a la vivienda ubicada en Besares y Osvaldo Cruz, a pocas cuadras del lugar del crimen porque recibió información de que los autores del hecho habrían sido vistos allí.

En la casa incautaron varias municiones y un cartucho. Las mismas serán chequeadas para saber si coinciden con las utilizadas en el homicidio.

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Trabajó en el lugar personal del Departamento de Homicidios, de Hechos Complejos y de la Digoe.

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El caso

Un joven de 28 años fue asesinado en las últimas horas en Susviela Guarch y Enrique San Aguiar, en el barrio Ituzaingó, en Montevideo.

Efectivos llegaron al Centro de Salud Jardines del Hipódromo donde ingresó el herido, trasladado en una camioneta particular. Fue diagnosticado con heridas de arma de fuego en miembro inferior izquierdo, miembro superior derecho y región abdominal, falleciendo en el centro de salud.

Información a la que accedió Subrayado indica que un testigo dijo que el joven se encontraba en su domicilio cuando al ir hacia la puerta fue alcanzado por disparos de arma de fuego efectuados desde la calle.

La víctima se disponía a ir a la casa de unos amigos a mirar un partido de fútbol cuando fue acribillado a balazos, según dijeron desde su círculo más cercano.

El equipo control de PADO detuvo a dos hombres en el lugar luego de una persecución ya que no respondieron a la voz de alto. Los detenidos tienen 18 y 19 años y se encuentran a disposición de la Justicia.

El caso está a cargo de la fiscal de Homicidios, Adriana Edelman, personal del Área de Investigaciones de Zona III y el Departamento de Homicidios.

Policía Científica trabajó en la escena y encontró unas 20 vainas e impactos de arma de fuego.