Policía de Montevideo trabaja con la Facultad de Medicina en seguridad y protocolos tras intento de femicidio

La Policía de Montevideo continúa investigando el intento de femicidio que ocurrió el 1 de setiembre en el anexo de la Facultad de Medicina. A la par, las autoridades policiales trabajan junto con el decanato, docentes y estudiantes sobre temas de seguridad.

La Facultad de Medicina convocó a la Dirección Departamental Especializada en Violencia Doméstica y de Género "para poder integrar distintas reuniones de trabajo y desde nuestro expertise, como especialistas en seguridad y la mirada de perspectiva de género, poder aportar a la Udelar algunas recomendaciones", explicó el jerarca Richard Gutiérrez, a cargo de esta división.

En ese línea, además del abordaje de seguridad, en materia de perspectiva de género, el director indicó que se busca "contribuir y colaborar con la revisión de la ordenanza de la Udelar y el protocolo que tienen para los casos de violencia y discriminación. Una segunda acción: trabajar en un audiovisual para poner en conocimiento de la comunidad estudiantil, los mecanismos de denuncia que tiene la Policía para abordar la violencia basada en género y una tercera acción que serán talleres donde podremos abordar con el equipo docente, no docente y estudiantes, lo que refiera al acceso a la Justicia".