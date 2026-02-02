RECIBÍ EL NEWSLETTER
PASO DE LOS TOROS

Policía mató de un disparo a un perro en la vía pública; edil reclama refugios y Protectora medidas

El hecho de violencia ocurrió en Paso de los Toros. La Junta Departamental aprobó una ordenanza para que la intendencia cree refugios; edil asegura que las autoridades lo ven como un gasto.

El edil del Partido Nacional, Edgardo Gutiérrez, dijo a Subrayado que se trató de un hecho infeliz, un proceder irresponsable y que no podía haber actuado de esa manera.

"Se actuó con demasiada violencia sobre todo delante de tanta gente. Sacar un arma y pegarle un tiro, pegarle un tiro al animal es demasiado violento, demasiado grosero el procedimiento", manifestó.

La Junta Departamental de Tacuarembó aprobó una ordenanza para que la intendencia cree refugios. Gutiérrez comentó que desde que se aprobó, por unanimidad, vienen solicitando a la comuna la creación de los refugios.

"Acá tenemos un tema complicado de que las autoridades ejecutivas lo toman como un gasto y nosotros no lo tomamos como gasto, lo tomamos como inversión para que después no pasen este tipo de cosas", indicó.

Consultado sobre la actuación del Instituto de Bienestar Animal, el edil comentó que la institución no está cumpliendo sus funciones porque no tiene fondos, recursos, ni personal. "Hoy no está aportando nada", afirmó.

Por su parte, desde la Protectora de Animales, Martha Formoso, sostuvo que el efectivo policial no llevó ni bozal ni una cuerda.

"Tampoco es la forma de andar a los tiros en un espacio público con tanta gente que había. Además, nos dicen que el animal no estaba agresivo. Aparentemente ya se bajaron con una actitud agresiva, por parte de la Policía. Después no solo la violencia del tiro que le dieron al perro, si no la forma que después aún vivo lo tiró el otro efectivo como una basura, como si fuera una bolsa de basura arriba de la camioneta", puntualizó.

Formoso dijo que el animal pertenecía a una persona que habitualmente anda en la calle, "aparentemente muchas veces alcoholizado y tiene 3 perros que lo acompañan (...) tampoco es que los tengan en malas condiciones. Es muy raro ver que gente que está en situación de calle los tenga mal".

PROTECTORA CASO PERRO TACUAREMBÓ

