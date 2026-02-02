Joven mató a su padre a golpes en una zona rural de Rivera; jefe de Policía habló del caso

Un joven golpeó a su padre de 75 años causándole la muerte en Rivera . El hecho ocurrió este domingo en el paraje Manuel Díaz, en el kilómetro 3 de la ruta 29, a las 00:15.

El jefe de Policía, Germán Suárez, informó que se recibió un llamado en la comisaría 5ª de Minas de Corrales, y que la escena que se encontró en el lugar era "bastante confusa en primera instancia".

Allí, el hijo de la víctima, que es el presunto responsable del homicidio, "muy alterado, no quería dejar pasar a la Policía al interior de la finca, manifestando que su padre descansaba en la cama. Sí dejó pasar la asistencia médica que ya había sido advertido por parte de la Policía y que llegó inmediatamente".

Seguí leyendo Auto despistó y cayó de un puente en Rivera: quedó sumergido y un hombre de 86 años murió

Luego pudieron verificar que "la escena era más grave que la que nos imaginábamos", agregó Suárez.

"La persona estaba muy golpeada principalmente a nivel de cráneo y es trasladada en emergencia en primera instancia a Minas de Corrales, y luego, de inmediato, hacia la ciudad de Rivera, y termina falleciendo en el kilómetro 22 de la ruta 29", indicó el jefe de la Policía.