Policía italiana denuncia fraude en examen de idioma realizado por Suárez para obtener pasaporte

Los informes no amplían acerca de esos criterios, ni cómo se procesa el trámite de la prueba en el caso de deportistas que aspiran al pasaporte italiano.

El documento oficial de la policía, al que ha atenido acceso MARCA, es claro: "Surgieron irregularidades en la prueba de certificación de la lengua italiana, realizada el 17 de septiembre, del futbolista uruguayo Luis Alberto SUAREZ DIAZ, necesaria para la obtención de la ciudadanía italiana".

Los responsables de la investigación están ahora recopilando información al respecto: "La Guardia di Finanza están procediendo con adquisiciones documentales en las oficinas de la Universidad, destinadas a confirmar la conducta descrita anteriormente, así como la notificación de información de garantía por los delitos de divulgación de secretos de oficina, falsedad ideológica cometidos por el funcionario público en documentos públicos", dice el informe del medio italiano.

Fuentes de la Policía dijeron que, de acuerdo a los primeros sondeos, el jugador sabía de antemano las preguntas e incluso tenía el documento aprobado antes de acudir a la prueba.

“De las actividades investigadas se desprende que los temas abordados por el examen fueron previamente consensuados con el candidato y que la puntuación relativa se le atribuyó incluso antes de la realización del mismo, a pesar de haber encontrado, durante las lecciones a distancia impartida por los docentes de la Universidad, un conocimiento elemental de la lengua italiana”, especifica la policía italiana.

Algunas frases de los docentes en la mesa de examen son reproducidas por medios europeos.

Los comentarios filtrados señalan, por ejemplo: "Gana 10 millones, tiene que pasar el examen"; "pero si no puede conjugar los verbos y solo habla en infinitivo"; "dime qué nota doy y listo"; "si no aprueba nos meten una bomba"; "le hemos preparado bien, está memorizando parte del examen", dicen algunos de los responsables en los audios filtrados.El delantero uruguayo aun no tiene claro su destino. Y en parte, su comparecencia en la Universidad de Perugia, tenía algo que ver con todo eso. Sacar el pasaporte italiano resultará fundamental para que Suárez pueda ir a un club europeo sin ocupar plaza de extranjero.





INQUIETUD POR SU DESTINO

En las últimas semanas su espectacular carrera deportiva ha pasado por los momentos más difíciles en años. La insatisfactoria performance del Barcelona en la temporada anterior le pasó factura a él como pocos en el plantel.

La llegada del nuevo entrenador Ronald Koeman fue especialmente dura para Suárez, De hecho, la primera llamada telefónica fuera para él. Allí el holandés le adelantó que no lo tendría en cuenta. Y que entre los factores de esa decisión no solo estaba lo técnico, sino además la necesidad de cambiar de aire el vestuario culé,

En las primeras tres convocatoria ni siquiera integró el banco de suplentes, pese a ser una de las primeras estrellas internacionales en incorporarse a los entrenamientos.

Para colmo de males, el club y Suárez no terminan de ponerse de acuerdo en el finiquito del contrato. Suárez se negó a avanzar en las conversaciones con otros equipos -Juventus estuvo en esa nómina- hasta que el club le asegurara el pago del año de contrato, o en su defecto una fórmula que contemplara parte de ese y la salida en condición de libre.

En la víspera, todos los medios españoles -inclusos los más afines a Barcelona como Mundo Deportivo- daban como un hecho que el club y el salteño habían llegado a un acuerdo, y que el jugador ya tenía todo pronto para aterrizar en Atlético Madrid.

Pero a última hora del día, la directiva dio marcha atrás, entre otras cosas para evitar que el futbolista fuera a defender a un equipo que es competidor directo en competiciones locales y europeas.

Aleti no estaba en esa lista primaria y hubo quienes quisieron agregarla a la lista de clubes a los que no podría ir Suárez, lo que borró con el codo lo que estaba a punto de firmarse con la mano.

Suárez quería mantener gran parte de las condiciones salariales que tenía en Barcelona y eso implicaba llegar con el pase en su poder.

El club colchonero se desprendió ayer mismo de uno de sus centrodelanteros, Álvaro Morata, quien volvió al Juventus en una carámbola que estaba facilitando el acceso del uruguayo a la plantilla de Diego Simeone.

