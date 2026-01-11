Policía investiga persecución y tiroteo en Carrasco: delincuentes en moto abordaron a conductor; en la zona encontraron vainas

La Policía investiga una persecución y tiroteo ocurrido en las calles Arocena y Schroeder, en Carrasco .

Información primaria indica que un equipo de la Zona Operacional II llegó al lugar, no encontró indicios, pero realizaron una recorrida por la zona.

Al llegar a la intersección de las calles Almirante Harwood y Canadá encontraron dos vainas calibre 9 mm y una pieza de una moto, corroborando que había habido disparos.

El Centro de Comando Unificado realiza una investigación mediante las cámaras de videovigilancia, observándose que en Arocena y Schroeder un hombre que iba a subirse a su auto fue abordado por dos personas en moto.

La Policía presume que lo intentaron robar, pero no pudieron porque el conductor del vehículo estaría armado y que salió persiguiendo a los delincuentes.

Los trabajos continúan para poder ubicar al hombre y a los delincuentes en moto.