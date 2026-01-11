La Policía investiga una persecución y tiroteo ocurrido en las calles Arocena y Schroeder, en Carrasco.
Policía investiga persecución y tiroteo en Carrasco: delincuentes en moto abordaron a conductor; en la zona encontraron vainas
El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó que en la tarde de este domingo los efectivos recibieron información sobre disparos de arma de fuego en las calles Arocena y Schroeder.
Información primaria indica que un equipo de la Zona Operacional II llegó al lugar, no encontró indicios, pero realizaron una recorrida por la zona.
Al llegar a la intersección de las calles Almirante Harwood y Canadá encontraron dos vainas calibre 9 mm y una pieza de una moto, corroborando que había habido disparos.
El Centro de Comando Unificado realiza una investigación mediante las cámaras de videovigilancia, observándose que en Arocena y Schroeder un hombre que iba a subirse a su auto fue abordado por dos personas en moto.
La Policía presume que lo intentaron robar, pero no pudieron porque el conductor del vehículo estaría armado y que salió persiguiendo a los delincuentes.
Los trabajos continúan para poder ubicar al hombre y a los delincuentes en moto.
