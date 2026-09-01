Policía incautó varias armas y municiones en el barrio Peñarol: cuatro hombres a prisión preventiva y un adolescente al Inisa

Cuatro personas fueron imputadas y enviadas a prisión preventiva tras un operativo policial realizado el sábado en el barrio Peñarol, Montevideo. También un adolescente fue enviado al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa).

El procedimiento fue realizado en Camino Edison, entre Bremen y Camino Coronel Raíz. Durante los allanamientos la Policía incautó cuatro armas de fuego, entre ellas una pistola Glock 19 calibre 9 mm y dos armas largas calibre 5.56.

Además, incautó 110 municiones, dos chalecos antibalas, una réplica de arma de fuego, un celular, marihuana y una balanza de precisión.

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Foto: Ministerio del Interior. Chalecos antibalas incautados.

En el operativo fueron detenidas cinco personas: un adolescente de 17 años, dos jóvenes de 18, uno de 21 y otro de 25 años.

A pedido de la Fiscalía, la Justicia imputó a los cuatro mayores por asociación para delinquir especialmente agravada; tráfico interno de armas de fuego especialmente agravado; reiterados delitos de disparo de arma de fuego y acometimiento con arma de fuego; porte de arma de fuego en lugares públicos; dos delitos de porte y tenencia de armas de fuego con signos de identificación suprimidos o modificados; tres delitos de receptación; violación de domicilio especialmente agravada y privación de libertad agravada, todos en régimen de reiteración real y como autores.

A uno de los imputados, además, se le atribuyó un delito de porte de arma de fuego por reincidente.

Los cuatro deberán cumplir 120 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación.

Por otra parte, el adolescente de 17 años fue llevado ante el Juzgado Letrado de Adolescentes de 3º Turno, que dispuso su internación en dependencias del Inisa por 150 días, hasta la sentencia definitiva.

Al adolescente se le acusan un delito de privación de libertad agravada en concurrencia fuera de la reiteración, un delito de violación de domicilio agravada, un delito de receptación agravada, un delito de atentado agravado y un delito de porte y tenencia de armas de fuego en lugares públicos, todos en régimen de reiteración real y como autor.