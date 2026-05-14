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en Daniel muñoz y cufré

Dos detenidos en allanamiento por homicidio en el barrio Tres Cruces: hay un arma y pasta base incautada

El homicidio ocurrió en la madrugada de este jueves en Daniel Muñoz esquina Cufré. La víctima recibió dos balazos, uno de ellos en el abdomen.

Policía allanó casa ubicada a metros de donde ocurrió el homicidio.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del homicidio en Tres Cruces.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del homicidio en Tres Cruces.

Escena del homicidio en Tres Cruces.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Policías del Dpto. de Homicidios en investigación del crimen.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Policías del Dpto. de Homicidios en investigación del crimen.

Un hombre, aún sin identificar, fue asesinado de dos balazos —uno de ellos en el abdomen— en la madrugada de este jueves en el barrio Tres Cruces, en Montevideo.

De acuerdo a testigos, la víctima se encontraba en la calle cuando llegó un hombre que, sin decirle nada, le disparó y fugó.

Tras ser herida la víctima fue trasladada al Hospital de Clínicas donde ingresó en paro cardiorrespiratorio con herida de arma de fuego en el abdomen. Minutos después, murió.

El homicidio fue en Maestra Aurelia Viera y Puntas de Soto, en Flor de Maroñas.
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"A partir del análisis de registros de videovigilancia, se obtuvo información relevante sobre el presunto autor. Asimismo, se investiga un posible antecedente de agresión ocurrido horas antes entre las mismas personas", señaló la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado.

En la escena del homicidio, los efectivos incautaron dos casquillos de calibre 9 milímetros. La Policía Científica hizo pericias en el lugar, mientras que la investigación quedó en manos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.

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Allanamiento: dos detenidos

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Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Policías del Dpto. de Homicidios en investigación del crimen.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Policías del Dpto. de Homicidios en investigación del crimen.

Dos hombres fueron detenidos a las 12:50 en una casa ubicada a pocos metros de la esquina donde ocurrió el crimen.

Según supo Subrayado, uno de ellos tiene 22 años y dos antecedentes penales.

Para los investigadores, entre los arrestados puede estar el autor del crimen.

Además, fueron incautados dentro de la casa una pistola y dosis de pasta base. Científica también trabajó en la vivienda allanada, en busca de pericias.

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