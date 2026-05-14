Orsi: "El 50% de los votantes del Frente Amplio en Uruguay simpatiza con Bukele, una encuesta dio eso, tremendo, ¿no?"

El presidente Yamandú Orsi dio una entrevista a un canal de Youtube (Casillero Vacío) y allí, entre otros temas, fue consultado sobre la seguridad pública y lo que dijo meses atrás sobre la política que lleva adelante el presidente Nayib Bukele en El Salvador, cuestionada por violaciones a los derechos humanos, pero que bajó la tasa de homicidios a un mínimo histórico en ese país de Centroamérica, casi hasta desaparecer de los registros.

Orsi había dicho en una entrevista con Búsqueda que había que “analizar” el fenómeno que generó Bukele, no para replicarlo en Uruguay, si no para entender que hay detrás en cuanto a las demandas de la ciudadanía por más seguridad.

En la entrevista publicada el miércoles en Casillero Vacío, Orsi volvió a pedir que “analicen” lo de Bukele. “Vamos a analizarlo”, insistió, y reveló lo que una encuesta indicó sobre la simpatía de los frenteamplistas hacia la política de Bukele.

“Que el 50% de los votantes del Frente Amplio en Uruguay simpatiza con Bukele, una encuesta dio eso, tremendo, ¿no?”, dijo Orsi.

Y agregó: “La izquierda llegó tarde a esta discusión, en Europa también. En vez de hablar de seguridad hablábamos de convivencia… la derecha te tomó la bandera de la seguridad, que es un derecho humano, y lo monopolizó durante tiempo. No quiere decir que la izquierda cuando llega al gobierno no actuara en seguridad, actuaba, ahora, el riesgo a caer en un discurso facilongo te hacía de repente hablar, de decir Gre Gre para decir Gregorio”.

“Políticas inaplicables en Uruguay”

Orsi dijo que lo de Bukele es “inaplicable” en Uruguay, y explicó cómo ve la nueva situación de inseguridad en Uruguay y la región.

“Lo que tenés hoy es un crimen organizado, un narcotráfico, un mundo donde hoy tienen más peso que el Estado las redes de narcotraficantes, las redes de criminales, donde la frontera ya no es un límite, tenés que empezar a escalar la discusión y decir, muchachos, este bicho existe, no podés decir: este bicho o existe. Y la gente tiene necesidad de seguridad, es un derecho humano.

Entonces la izquierda llega un poco más tarde a la discusión, no que no la aplicara, y existe el miedo a caer en simplismos, y está bien, porque el discurso de mano dura y simple no dice nada.

Ahora, cuando vos ves, y puse el ejemplo un poco caricaturesco de lo que una encuesta dice de Uruguay. ¿Qué está pasando? Que mucha gente de repente se debe haber cansado de que el Estado no le resuelva ese otro capítulo, que es el de, como te dicen, poder andar tranquilo. Vuelvo a decir, son políticas inaplicables en Uruguay, imaginarse nomás, ya de pique, de conocer lo que es”.

“Inteligencia”

Orsi dijo que para mejorar la seguridad hoy, con la nueva realidad del narcotráfico, “hay que aplicar mucha inteligencia, en toda su dimensión, coordinación con los países vecinos, mucha, y los pocos o muchos éxitos que en el continente se hayan tenido es cuando la coordinación funciona. Implica salirte de los carriles normales de política de seguridad pública, tenés que ir a otra cosa. Hoy la tecnología ocupa un lugar central”.

“No podés explicar todo por un tema social. Acá la culpa de todo la tiene, un discurso viejo, la situación social, entonces esa situación social te lleva a que pase tal cosa. Sí, pasa, la situación social, la marginalidad empuja a, pero tenés algo que te aparece por otro lado que tiene que ver con un sofisticado plan de negocios, que de eso se trata el narcotráfico, que se te mete por lugares que no te das cuenta, te entra por un escritorio no con una persona armada. Por eso, lo que entendí es que hay que aplicar mucha más inteligencia de la que se aplicaba. Es multidimensional, la izquierda discutió durante mucho tiempo y seguimos viendo si solo tenés que golpear en lo macro y lo micro lo dejás, no no, la señora que vive en la esquina también necesita que tu le resuelvas, y a veces lo simbólico tiene un peso enorme. Cuando dicen, yo no veo presencia, no veo al Estado, uno de los síntomas de la sociedad en América Latina, rota, es cuando el Estado se retira de los territorios. Si la seguridad en un barrio te la da el narco, ahí perdiste”, concluyó.