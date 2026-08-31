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Asociación para delinquir

Policía frustró atraco de una banda uruguayo-brasileña en Aceguá: hay tres condenados

La Policía detectó movimientos sospechosos de dos vehículos y un grupo de personas en una zona rural de Cerro Largo. Tres hombres fueron condenados a prisión por asociación para delinquir.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

La Policía de Cerro Largo frustró un atraco de una banda criminal cuyos integrantes eran uruguayos y brasileños. Los delincuentes planificaban un atraco de una importante suma de dinero.

El procedimiento comenzó durante la noche del 25 de agosto, cuando policías que patrullaban la zona rural de Camino La 28, en Aceguá, observaron movimientos sospechosos de dos vehículos y varias personas.

Los efectivos iniciaron una persecución que continuó hasta el kilómetro 454 de la ruta 8. La Policía logró identificar las conexiones de la banda y el lugar donde se realizaría la maniobra contra una casa ubicada en la zona fronteriza.

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A partir de la investigación se realizaron allanamientos, en los que fueron detenidas varias personas y se incautó uno de los vehículos utilizados para la maniobra.

Tres de los detenidos fueron condenados a prisión por asociación para delinquir.

Uno de ellos es un hombre de 34 años, con antecedentes penales, que fue condenado a 14 meses de cárcel.

Otro hombre, de 35 años y sin antecedentes, deberá cumplir 10 meses de prisión.

El tercer condenado tiene 28 años y tampoco registra antecedentes. Fue condenado a ocho meses de penitenciaría.

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