Pelea afuera de un boliche en Melo terminó con seis condenados por atacar a policías

La Justicia condenó a seis personas por los incidentes ocurridos afuera de un local bailable de Melo, donde cinco policías resultaron lesionados al intentar controlar una pelea.

El episodio violento ocurrió sobre las 6:45 de la madrugada del sábado en la esquina de La Rosa y Colón, en el centro de la capital de Cerro Largo. La Policía había concurrido al lugar por una riña colectiva.

Cuando los efectivos intercedieron, los violentos comenzaron a tirar piedras y objetos contundentes contra ellos, señaló la Policía. Los policías utilizaron munición menos que letal para intentar disuadir la pelea y controlar la situación.

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Cinco policías fueron trasladados a un centro asistencial por lesiones de distinta entidad y un patrullero quedó con daños. En ese momento habían sido detenidas siete personas.

Tras las audiencias judiciales, seis de los detenidos fueron condenados por delitos de atentado agravado.

Un joven de 23 años fue condenado como autor de un delito de atentado agravado a cuatro meses de prisión.

Otro joven, de 26 años, fue condenado como autor de un delito de atentado agravado en concurrencia formal con un delito de lesiones personales, también a cuatro meses de prisión.

Un hombre de 29 años fue condenado por un delito de atentado agravado a una pena de prisión.

Un joven de 20 años fue condenado como autor de un delito de atentado agravado en régimen de reiteración real con un delito de autoevasión. Recibió una pena de siete meses de libertad a prueba, con obligaciones y arresto domiciliario nocturno.

Una joven de 21 años fue condenada como autora de un delito de atentado agravado a seis meses de libertad a prueba, con obligaciones y arresto domiciliario nocturno.

Por último, un joven de 21 años fue condenado como autor de un delito de atentado agravado a seis meses de libertad a prueba, con obligaciones y arresto domiciliario nocturno.