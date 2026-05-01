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FLORIDA

Policía de Florida investiga la muerte de un hombre encontrado en una casilla en pueblo Goñi

Información primaria indica que por este caso hay otro hombre internado en CTI; ambos trabajaban como peones en la cosecha de soja en el departamento de Florida.

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La Policía de Florida investiga la muerte de un hombre de 44 años que fue encontrado en una casilla en la localidad de Goñi.

Información primaria indica que por este hecho hay un hombre de 27 años internado en el CTI.

Los investigadores y el médico forense buscan establecer si el fallecido inhaló algún producto químico en la cosecha de soja o si sufrió una intoxicación por otra sustancia.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado.
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La víctima y el hombre que está internado son oriundos de Flores y trabajan como peones en la zafra que se lleva adelante en el paraje Costas del Yí, en el departamento de Florida.

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