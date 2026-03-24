Un hombre de 32 años fue encontrado muerto, pasada la 1:30 de este martes, en una plaza ubicada en 25 de Mayo y Joaquín Correa, en Tacuarembó. El hallazgo ocurrió tras una riña que hubo en el lugar entre varias personas.
Policía encuentra un hombre muerto tras una riña en Tacuarembó; hay tres detenidos
La Fiscalía espera por el resultado de la autopsia, que otorgará detalles sobre la muerte de la víctima.
La Policía concurrió al lugar y halló a la víctima inconsciente, con un golpe en el ojo derecho. La Fiscalía de 1.° turno ordenó practicarle una autopsia al cuerpo, cuyos resultados otorgarán detalles sobre la muerte de la persona.
La Policía detuvo por el caso a tres hombres de 28, 30 y 36 años, todos con antecedentes penales. Se aguarda por el resultado de las pericias y, en base a eso, la Fiscalía determinará la situación judicial de los arrestados.
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En paralelo, los investigadores buscan cámaras y testigos que puedan aportar datos sobre lo ocurrido.
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