RECIBÍ EL NEWSLETTER
NO PRESENTABA SIGNOS DE VIOLENCIA

Policía de Durazno investiga aparición de un cuerpo en avanzado estado de descomposición en el río Yí

El subjefe de Policía, Alexis Duarte, dijo a Subrayado que al momento no está identificado. El médico forense confirmó que el cuerpo no presentaba signos de violencia.

durazno-arroyo-cuerpo-policía

El subjefe de Policía, Alexis Duarte, dijo a Subrayado que Policía Científica trabaja en el análisis del ADN para conocer la identidad de la persona, además comentó que el médico forense confirmó que el cuerpo no presentaba signos de violencia.

Se trata de una persona que se encontraba en situación de calle. Los efectivos ubicaron a un familiar quien proporcionó una muestra de ADN.

Foto: Subrayado. Juan Acosta y Saravia, escena del homicidio del policía.
Seguí leyendo

Entre 17 y 20 años de prisión para delincuentes que mataron a un policía en Marconi hace un año

Duarte comentó que no había denuncia previa de que estuviera ausente.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Gems Education Global Teacher Prize 2026

Docente uruguayo está entre los 50 finalistas del "Premio Nobel" en Educación; participó junto a más de 5.000 maestros de todo el mundo
FRENTE A LAGUNA ESCONDIDA

Martín Demichelis y sus hijos fueron rescatados en playa de José Ignacio; estaban en una zona sin guardavidas
Yván Gil Pinto

Canciller de Venezuela respondió a Orsi: "Carece de autoridad sobre la vida política de Venezuela"
INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN

Alerta en Buenos Aires por la mosca negra que "muerde" y está en Uruguay; MSP realiza recomendaciones
FRÍO EL SÁBADO y AGRADABLE EL DOMINGO

Nubel Cisneros advierte por "vientos destructivos" y acumulados de lluvia "no muy relevantes"

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Yamandú Orsi, presidente de la República. video
AGENDA EXTERIOR

Presidente Yamandú Orsi viajará a Japón, confirmó el canciller Mario Lubetkin tras reunirse con su par nipón
Embajador de la UE explicó cómo será el procedimiento para que entre en vigor el acuerdo con el Mercosur video
ue-mercosur

Embajador de la UE explicó cómo será el procedimiento para que entre en vigor el acuerdo con el Mercosur
Mujer resultó herida de un disparo cuando estaba en el frente de su casa; investigan si fue una bala perdida
MÁS DE 200 CASQUILLOS ENTRE JUEVES Y VIERNES

Mujer resultó herida de un disparo cuando estaba en el frente de su casa; investigan si fue una bala perdida

Dejá tu comentario