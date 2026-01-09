Policía de Durazno investiga aparición de un cuerpo en avanzado estado de descomposición en el río Yí

La Policía de Durazno investiga la aparición de un cuerpo en avanzado estado de descomposición en el río Yí.

El subjefe de Policía, Alexis Duarte, dijo a Subrayado que Policía Científica trabaja en el análisis del ADN para conocer la identidad de la persona, además comentó que el médico forense confirmó que el cuerpo no presentaba signos de violencia.

Se trata de una persona que se encontraba en situación de calle. Los efectivos ubicaron a un familiar quien proporcionó una muestra de ADN.

Duarte comentó que no había denuncia previa de que estuviera ausente.

Temas de la nota Policía

Durazno

cuerpo

Río Yí