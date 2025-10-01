RECIBÍ EL NEWSLETTER
El Senado aprobó por unanimidad una declaración por el atentado a la fiscal general Mónica Ferrero

El FA y la oposición votaron una declaración sobre el atentado a la fiscal general Mónica Ferrero. Javier García exigió detener “a los autores materiales e intelectuales”. Ojeda habló de "narcoterrorismo", y Brenta pidió "serenidad y menos declaraciones".

El Senado decidió tratar como asunto político este miércoles de mañana una declaración sobre el atentado a la fiscal general Mónica Ferrero, ocurrido en su casa el domingo de madrugada.

La declaración fue aprobada por unanimidad (31 en 31), con el voto a favor de todos los senadores del Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado.

La declaración:

Partido Nacional

El senador Javier García (Partido Nacional) fue el primero en hablar y señaló que el atentado a Ferrero fue “un ataque a la democracia uruguaya”.

Luego exigió “blindar a la República, dentro de la Constitución y la ley, con el ejercicio de la autoridad y aplicando la justicia a los criminales que llevaron adelante el atentado”.

En ese sentido reclamó a las autoridades del Ministerio del Interior “detener a los autores materiales e intelectuales” del atentado.

“Hasta tanto las autoridades encuentren a los autores intelectuales y materiales del atentado estaremos en un debe”, dijo García.

Frente Amplio

El senador del Frente Amplio Eduardo Brenta destacó que ya fueron detenidas dos personas, una el domingo de tarde que ya fue imputada y enviada a prisión por su participación en el atentado, y otra apresada el martes de tarde pero que aún no fue probada su vinculación con el ataque.

Brenta recordó la advertencia que en el año 2012 hizo sobre los narcos el entonces director de Policía Julio Guarteche (fallecido), y habló de delincuentes que ya no se presentan con “anillos y cadenitas”, si no que lo hacen “con una maleta” dispuestos a hacer inversiones en el país.

“No hay ni debe haber dos opiniones sobre estos hechos”, dijo Brenta, y señaló que la investigación del atentado se debe hacer “como dijo el presidente Orsi, con serenidad, discreción, trabajo y menos declaraciones”.

El senador del FA reiteró el “respaldo unánime” a la fiscal y a la Fiscalía por lo sucedido y el compromiso “de todos” con la institucionalidad y el estado de derecho.

Partido Colorado

A su turno, el senador del Partido Colorado Andrés Ojeda dijo que el atentado a Ferrero “es un parteaguas”, y habló de “narcoterrorismo”.

“El mensaje más potente que se le puede dar a la ciudadanía es encontrar a los responsables, al que tomó la decisión de tirar una ganada de mano en la casa de la fiscal, no al perejil que manejó el auto”, apuntó.

