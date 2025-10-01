RECIBÍ EL NEWSLETTER
JOHN PÉREZ BRIGNANI

Presidente de la Suprema Corte: "Este atentado fue un ensayo de hasta dónde pueden llegar, con qué facilidad pueden llegar"

El presidente de la Suprema Corte de Justicia dijo que con el presupuesto asignado para este período no pueden hacer prácticamente nada de lo que solicitaron, como custodia para los juzgados.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) John Pérez Brignani aseguró que el atentado a la fiscal geneal Mónica Ferrero, cometido en su casa el domingo 28 de setiembre de madrugada, fue “un ensayo de hasta dónde pueden llegar, con qué facilidad pueden llegar”.

Consultado sobre la seguridad que tienen los jueves, respondió: “No estamos inmunes. Son pocos los jueves que tienen custodia. Los que tienen custodia generalmente son los de crimen organizado y alguno más”.

Así lo dijo la máxima autoridad del Poder Judicial este miércoles cuando fue a defender al Parlamento el presupuesto solicitado para los próximos cinco años.

Presidente de la SCJ se comunicó con Ferrero, habló de "inusitada gravedad" y "ataque a la institucionalidad"

En ese presupuesto la Corte pidió más recursos para tener custodios y vigilancia en los juzgados. Pérez Brignani dijo que el presupuesto elaborado por el gobierno recoge solo el 6,5% de lo solicitado por el Poder Judicial, y aseguró que con ese dinero no se podrá hacer “prácticamente nada” de lo que necesitan.

También destacó que se pidió presupuesto para crear 18 juzgados de género en el interior del país y una oficina de salud laboral para los funcionarios judiciales.

