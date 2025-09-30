RECIBÍ EL NEWSLETTER
ARAÑA DEL BANANO

Una de las arañas más venenosas apareció en supermercado de Treinta y Tres: características y efectos de su picadura

Si bien se la conoce como del banano, también está en pastizales, cafetales. "No es que sea una asociación exclusiva de la banana", afirmó doctor en Ciencias Biológicas.

Crédito: Julio Cesar González

El doctor en Ciencias Biológicas colombiano, Luis Fernando García, explicó que es una especie "de importancia médica", y que además de Brasil, también se encuentra en otros países, como Colombia, en Ecuador.

"Se dijo durante mucho tiempo que eran altamente mortales para el hombre, pero ya hay un estudio en Brasil que hizo una revisión y encontró más o menos que el 90% de las picaduras no representan peligro para el hombre. Se ingresan por el tema de las frutas y verduras, que no llevan procesos largos de congelamiento. No es una araña que sea muy resistente al frío por lo que no podría proliferar en Uruguay fácilmente", sostuvo.

Si bien se la conoce como del banano, también está en pastizales, cafetales. "No es que sea una asociación exclusiva de la banana", afirmó.

"Produce mucho dolor, priapismo, una condición de una erección permanente -se desarrolla un nuevo medicamento-, dolor intenso, el tema nervioso se ve afectado, y las personas más susceptibles son niños y ancianos", detalló el especialista.

araña-banana-Creditos-Julio-Cesar-González

Foto de referencia de la araña de banano. Crédito: Julio Cesar González

