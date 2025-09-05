Policía detuvo a delincuente sospechoso de haber baleado al menos dos veces una casa en Flor de Maroñas

La Policía allanó la casa de un delincuente apodado "El piolín", conocido en la zona de Flor de Maroñas e Ituzaingó. Lo investigan por atacar a tiros la casa de una misma familia en varias oportunidades.

El viernes 22 de agosto, casi a las diez de la noche, la casa de una mujer de 76 años fue atacada a tiros en Susviela Guarch y Enrique Aguiar, en el barrio Flor de Maroñas.

Dos hombres pasaron en moto y dispararon. Había impactos de bala en la puerta y hasta en la heladera, adentro de la casa. La Policía esa noche encontró varias vainas, que fueron periciadas por Policía Científica.

En esa casa vive una familia que el 14 de enero, sufrió otro ataque a tiros, pero esa vez hubo cinco personas lesionadas, entre ellas, un niño de cinco años.

La persona señalada detrás de estos ataques es un delincuente apodado "El piolín", de 29 años, que opera en la zona de Flor de Maroñas e Ituzaingó y que tiene conflictos de larga data con esta familia por, presuntamente, haber asesinado a uno de sus integrantes por un conflicto por drogas.

Tras el ataque a tiros del viernes 22 de agosto, los policías de Investigaciones de la Zona Operacional III hicieron un allanamiento en la casa de "El piolín" esta semana con una orden de detención para él y en busca de armas y celulares.

Así, "El piolín" fue detenido y está ahora a disposición de la Fiscalía de Flagrancia de séptimo turno, a cargo de Natalia Altez.

Para los investigadores, "El piolín" llegó el 22 de agosto a la casa, preguntó por un integrante de esa familia, otro le respondió que no estaba y entonces sacó una pistola y disparó contra la casa.

La persona que lo atendió corrió hacia adentro, junto a la mujer de 76 años. Ninguno resultó lesionado.

"El piolín" ya está cumpliendo una medida cautelar por tres delitos de lesiones agravadas por disparo de arma de fuego por la balacera ocurrida en enero, donde lesionó a cuatro adultos y a un niño. Pero, no fue a prisión sino que cumplía arresto domiciliario con tobillera. En la noche del 22 de agosto, "El piolín" desconectó el dispositivo y la Policía le perdió la señal hasta el día siguiente.

Además, tiene cinco antecedentes penales por rapiña, violencia privada, lesiones personales y tráfico interno de armas.