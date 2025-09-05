Justicia revocó prisión domiciliaria nocturna de Guillermo Besozzi; continúa sin poder salir del país

La Justicia eliminó la medida de prisión domiciliaria nocturna para el intendente de Soriano , Guillermo Besozzi . El jerarca continúa con la fijación de domicilio, la prohibición de salir del país y debe concurrir a firmar una vez por semana a la seccional policial.

Esto se da en el marco de los delitos de corrupción ocurridos en la anterior administración departamental.

Besozzi fue imputado en primera instancia el 13 de marzo por reiterados delitos de peculado, reiterados delitos de tráfico de influencias, delito de concusión, reiterados delitos de omisión de denunciar delitos, un delito continuado de cohecho simple y reiterados delitos de abuso de funciones, y como coautor de un delito de cohecho calificado.

Cuando imputado, Besozzi debía cumplir con arresto domiciliario total por 180 días y se le colocó tobillera electrónica, como medida cautelar. En el marco de la campaña hacia la reelección, el dirigente nacionalista debió permanecer varios días en la chacra de su propiedad, donde recibió a simpatizantes y otros integrantes del Partido Nacional, pero sin abandonar el predio.

Luego, el 5 de mayo, en la previa a las elecciones departamentales y municipales, la Justicia accedió a quitarle la tobillera y dispuso arresto nocturno desde medianoche hasta las 7 de la mañana, con lo que pudo participar en el cierre de su campaña.

Los abogados de Besozzi recurrieron la sentencia en primera instancia con el objetivo de un Tribunal de Apelaciones decretara la nulidad de la imputación, pero los ministros Luis Charles y Adriana de los Santos entendieron que se debía confirmar la imputación, no así la ministra Gabriela Merialdo, que consideró que correspondía declarar la nulidad absoluta de la actuación judicial en primera instancia.

La prohibición de no acercamiento a las oficinas municipales, llevó a Besozzi a elegir entre votar o no votar, ya que su circuito estaba ubicado en la Secretaría de Deportes de la Intendencia, pero la advertencia de Fiscalía de disponer la prisión preventiva en caso de incumplimiento lo llevó a no sufragar el 11 de mayo.

Con los resultados electorales que confirmaron su victoria, los abogados de Besozzi solicitaron a la Justicia la revocación de la medida cautelar de no acercamiento a edificios municipales de cara a la asunción de un nuevo período al frente de la Intendencia de Soriano el próximo 10 de julio.

Besozzi asumió la intendencia el 11 de julio, es su cuarto período. En este contexto la Justicia mantuvo la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y no puede salir del país.