HAY CUATRO DETENIDOS

Policía desarticuló red dedicada a estafas bancarias por Whatsapp con víctimas en ocho departamentos

Las personas recibían un mensaje que aparentaba ser de un banco, que incluía un enlace que las dirigía a un sitio web falso idéntico al oficial. Ahí, ingresaban sus datos personales sin advertir que se trataba de un engaño.

La Unidad de Cibercrimen de la Policía Nacional desarticuló una red que se dedicaba a las estafas bancarias mediante la modalidad de phishing por Whatsapp.

Tras recibir varias denuncias de distintos puntos del país, el Departamento de Delitos Informáticos inició meses atrás la investigación. La primera denuncia fue en enero en Cerro Largo y a partir de ahí se identificaron casos en Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha, Salto, Rivera y Tacuarembó.

Con la información de las víctimas, los delincuentes accedían a sus cuentas bancarias y realizaban transferencias y giros a cuentas de terceros, que actuaban como "mulas" para retirar o fraccionar el dinero.

Con la información de las víctimas, los delincuentes accedían a sus cuentas bancarias y realizaban transferencias y giros a cuentas de terceros, que actuaban como "mulas" para retirar o fraccionar el dinero.

Hay cuatro detenidos a disposición de la Justicia. Dos de los cuales, de 27 y 28 años, fueron detenidos en allanamientos realizados el lunes, donde la Policía incautó un revólver, un cargador Glock, 39 municiones, una pistola de aire comprimido y dispositivos informáticos.

El monto de la maniobra ronda los 2,5 millones de pesos y más de 17.000 dólares. A comienzos de noviembre, siete personas fueron imputadas por la maniobra.

El Ministerio del Interior cuenta con un servicio oficial que permite a la ciudadanía consultar y verificar la veracidad de noticias, posibles estafas y otros contenidos que circulan en redes sociales y plataformas digitales. Para eso, se pueden comunicar al correo electrónico: [email protected] o al Whatsapp: 098 111 911.

