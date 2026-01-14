Policía Caminera incautó más de $ 5.000.000 en mercadería, entre diciembre y enero; continúan los operativos de control

Policía Caminera incautó más de 5 millones de pesos en mercadería de contrabando , durante los meses de diciembre y enero. La mayoría de estas intervenciones se concentraron en las rutas que conectan el litoral y la frontera norte con el área metropolitana.

En los procedimientos realizados en Salto, ruta 3 a la altura del kilómetro 380, los efectivos detuvieron a un hombre de 53 años, que conducía una camioneta que transportaba 150.000 cajillas de cigarrillos de procedencia paraguaya.

También en la ruta 3, pero en el kilómetro 623, incautaron 14 cajas con 336 botellas de cerveza de 355 ml y 18 botellas de licor que iban en una camioneta conducida por un hombre de 31 años.

Seguí leyendo Hay 13 condenados en el marco de la investigación para desarticular grupo criminal vinculado a Os Manos

En Tacuarembó, en el kilómetro 250 de la ruta 26, la Policía detuvo al conductor de una camioneta que circulaba de este a oeste con un cargamento de bebidas, café y productos de limpieza en presunta infracción aduanera.

Un procedimiento similar se realizó en el kilómetro 350 de la ruta 8 en Cerro Largo, cuando un hombre de 40 años transportaba mercadería oculta en una camioneta desde Brasil.

En Maldonado, ruta 9 en el kilómetro 85, circulaba una camioneta conducida por un hombre de 43 años que transportaba 600 botellas de cerveza de 355 ml, botellas de vino y bebida energizante.

También incautaron mercadería en un ómnibus que realizaba servicio regular desde Artigas hacia Salto, circulaba con un total de 11 pasajeros. Allí incautaron en la bodega varios bultos con mercadería en presunta infracción aduanera. Todos tenían sticker de equipaje de pasajero pero ninguno de ellos se hizo responsable de los mismos.

Los vehículos inspeccionados fueron particulares, transporte de carga y transporte de pasajeros, en los que encontraron diversas modalidades de ocultamiento de bienes ingresados de forma ilícita.

Policía Caminera exhorta a la población a circular con la documentación en regla y recuerda que los operativos se continuarán intensificando de cara a la temporada de alta movilidad, con el fin de garantizar que las rutas nacionales sigan siendo vías seguras para todos los ciudadanos.