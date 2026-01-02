RECIBÍ EL NEWSLETTER
RUTAS NACIONALES

Policía Caminera implementará drones con el objetivo de fiscalizar, prevenir y controlar el tránsito

El director nacional de Policía Caminera, Luis Calzada, dijo a Subrayado que además vienen utilizando las redes sociales de manera de llegar a la población como modo preventivo.

calzada-caminera-policía

Policía Caminera implementará drones para el trabajo en rutas nacionales y en distintos puntos del país con el objetivo de fiscalizar, prevenir y controlar el tránsito.

"Se van a incorporar muy próximamente drones lo cual va a facilitar a nuestro personal tener una visión más clara cuando ocurre un siniestro o un congestionamiento que nos permita de mejor forma la canalización del tránsito", dijo a Subrayado el director nacional de Policía Caminera, Luis Calzada.

Y agregó: "Policía Caminera apunta a la prevención de los siniestros de tránsito (...) nosotros queremos llegar antes e implica usar todas las redes sociales que hoy en día tenemos una campaña muy intensa; se ha intensificado mucho, mucho, de gran forma en el último período y entendemos que es una forma de llegar al ciudadano como modo preventivo".

Policía Caminera
Conductora perdió el dominio, cruzó el cantero, chocó a otro vehículo y volcó en ruta Interbalnearia

El jerarca se refirió además a los siniestros de tránsitos ocurridos el último día del mes de diciembre. El año cerró con tres accidentes fatales en distintas rutas nacionales en los que fallecieron cuatro personas. Además hubo 12 con 26 lesionados de entidad.

En lo que respecta al 1° de enero, no se registraron siniestros fatales, pero sí de diversa entidad.

Temas de la nota

