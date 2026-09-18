España completó los refugios para migrantes en Ceuta y aún quedan miles de personas en las calles

La policía de España trasladó a refugios a otros 1.700 migrantes en Ceuta, en medio de una fuerte tensión que derivó el jueves en una estampida, disparos al aire y varios heridos. Aún hay miles de personas en las calles.

La crisis migratoria en Ceuta comenzó a finales de julio cuando una entrada masiva de migrantes provenientes de Marruecos y otras regiones africanas, se instalaron en espacios públicos y principalmente en las playas de Trampolín y Benítez tras quedarse sin cupos disponibles en los refugios.

Durante el mes de agosto, las autoridades fueron desalojando y trasladando a los migrantes de forma progresiva hacia refugios y carpas temporales.

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Efectivos policiales y la Guardia Civil comenzaron en las últimas horas otro traslado llevando a quienes todavía permanecen en las playas del enclave español en el extremo norte de África.

Los migrantes fueron llevados hacia un nuevo campamento temporal en el puerto de Ceuta, con capacidad aproximada para 1.700 personas.

La Policía intervino para contener aglomeraciones de aquellas personas que corrían para asegurarse un lugar en el refugio. En el medio hubo corridas, palos de goma y tiros al aire para contener la estampida.

En pocas horas el primer campamento del puerto ya había colmado su capacidad. Esto generó enojo en los migrantes que quedaron en la puerta esperando.

Con el realojo de este viernes, el gobierno español detalló que se han cubierto ya 6.000 plazas en refugios y aún quedarían entre 3.000 y 4.000 personas en las calles.