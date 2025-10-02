RECIBÍ EL NEWSLETTER
BANCO HIPOTECARIO

El BHU detectó un ciberataque y bajó de forma momentánea su página web y los pagos en locales de cobranzas

El incidente o cibertataque ocurrió el martes, cuando se corrían los procesos habituales de fin de mes en el BHU.

BHU-HALL-CENTRAL-BANCO-HIPOTECARIO

El Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) detectó un ciberataque y por eso dio de baja la red institucional y las distintas vías de comunicación, tanto internas como externas.

El objetivo de la medida fue proteger la información y la viabilidad del sistema, según la comunicación institucional de la entidad financiera.

De acuerdo a la información oficial, el ciberataque se dio en la noche del martes, cuando se corrían los procesos habituales de fin de mes.

Foto: Mª Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Homicidio en la Fortaleza del Cerro, Montevideo.
Seguí leyendo

Detienen a un joven como sospechoso por el asesinato del barbero frente a la Fortaleza del Cerro

El Banco atendió al público en su casa central y en las sucursales, otorgando toda la información requerida por los clientes, asegura la institución.

Sin embargo, la web no funciona y tampoco pueden realizarse pagos en locales de cobranza.

“Pedimos disculpas por los inconvenientes causados por esta situación. Nuestro equipo técnico se encuentra trabajando para alcanzar un pronto restablecimiento de todos los servicios”, dice el comunicado del BHU.

Quienes necesiten comunicarse con el organismo lo pueden hacer mediante el número 1911 o a través de sus redes oficiales.

Error-BHU
