SINIESTRO EN RUTA

Siniestro fatal: conductor despistó, volcó y salió despedido del vehículo en Tacuarembó

El accidente fatal se dio en la ruta 20 en la tarde de este miércoles, a la altura de Peralta.

Un auto que circulaba de oeste a este despistó y volcó en el lugar. Allí, el conductor de 61 años y único ocupante salió despedido y falleció.

El siniestro fue a la altura del kilómetro 158 y las causas están a establecer.

