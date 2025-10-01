Siniestro fatal: conductor despistó, volcó y salió despedido del vehículo en Tacuarembó

Foto: Policía Caminera Foto: Policía Caminera

Un siniestro fatal ocurrió en la tarde de este miércoles en la ruta 20, en Peralta, Tacuarembó.

Un auto que circulaba de oeste a este despistó y volcó en el lugar. Allí, el conductor de 61 años y único ocupante salió despedido y falleció.

El siniestro fue a la altura del kilómetro 158 y las causas están a establecer.

