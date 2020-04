Polémica en redes por anuncio de reapertura de bar en noche previa al 1 de mayo

View this post on Instagram

ATENCIÓN #Doñamarteros: Nos expresamos de manera incorrecta: Volvemos el próximo JUEVES 30.4 en FORMATO BAR. Tragos, pizzas & amigos. No podemos ser ni seremos boliche - ⚠️Tomaremos todas las medidas necesarias impuestas por el MSP para la seguridad de todos los que quieran venir ✨: ⚠️Vamos hacer un test de temperatura corporal antes de ingresar al local ⚠️Vamos a contar con alcohol en gel en todas las mesas , barra y baños . ⚠️ mesas a 1 metro y medio de distancia entre sí . _ #tragos, #amigos, #muzzas y mucho más RESERVA POR INBOX!!! - - se tomará la fiebre al ingresar - alcohol en gel antes de ingresar - aire acondicionado con desinfectante - nuestro personal estar de barbijo y guantes -podes llevar tu barbijo