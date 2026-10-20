Polémica en el Parlamento por renovación de cargos en organismos de contralor; desde el FA aseguran que no hay acuerdo esta semana

Se generó una nueva polémica en el Parlamento por la negociación de una posible renovación en los organismos de contralor, precisamente del Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral, pero también en Fiscalía.

En las últimas horas se hizo público un posible acuerdo entre oficialismo y oposición. El oficialismo pretende que la Fiscalía esté dentro de la negociación, pero la oposición no y respalda a Mónica Ferrero como fiscal de Corte Subrogante, con el objetivo de que la negociación se centre en el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral.

Este lunes, el presidente Yamandú Orsi dijo que la renovación en Fiscalía no era tan urgente como la de los organismos de contralor.

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El senador del Frente Amplio, Daniel Caggiani, dijo que en esta semana no van a poder llegar a un acuerdo y que tanto el Partido Colorado y el Partido Nacional no quieren cambiar a Ferrero.

"Como Frente Amplio hemos dicho que sí, que queremos discutir una nueva elección de un fiscal de Corte. En eso junto a lo del Tribunal de Cuentas y también lo de la Corte Electoral va a terminar resolviéndose en las próximas semanas", manifestó.

Por su parte, el senador del Partido Nacional, Javier García, dijo que el viernes Caggiani le planteó reiniciar las conversaciones para la renovación de las organismos de contralor, pero sacando la Fiscalía. "Cosa que sabía que eso ni el Partido Nacional ni el Partido Colorado lo llevaban", destacó.