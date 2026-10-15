El Parlamento reconoció el 11 de diciembre de 1887 como el natalicio de Carlos Gardel en Tacuarembó

El Parlamento reconoció el 11 de diciembre de 1887 como el natalicio de Carlos Gardel en el departamento de Tacuarembó.

"El proyecto declara que el 11 de diciembre de cada año como día del natalicio de Carlos Gardel en reconocimiento, y esto es importante decirlo, a la documentación oficial del Estado uruguayo que registra su nacimiento en Tacuarembó en esa fecha, en 1887", dijo el senador del Partido Colorado, Robert Silva.

Y añadió: "Gardel es uruguayo porque así lo dicen los registros del Estado uruguayo. Así lo declaró él mismo y así lo sabemos en Tacuarembó desde siempre a partir de esa mística generada, pero de las investigaciones que dan credibilidad y certeza".

Silva dijo que Gardel es rioplatense porque nació de este lado del río y se hizo grande del otro y que su voz es el puente que une las dos orillas.

"Gardel es de todos. De los uruguayos, de los argentinos, de los colombianos que lo lloran hasta hoy. De los franceses que lo aplaudieron, de cada ser humano que cada vez sintió que 20 años no es nada. Desde Valle Edén hasta Medellín, desde el libro del Consulado hasta los libros que están hoy sobre la mesa, desde Ablis hasta Payseé, desde Bayardo hasta Arezo, desde aquel niño escondido en una estancia de Tacuarembó oculto por su procedencia hasta el hombre que conquistó el mundo hay una sola historia. Y hoy, señor presidente de este Senado, tiene la oportunidad de escribirla en una ley", culminó.

La aprobación de dicha ley no tardó en generar repercusiones en Argentina. El tema estuvo presente en varios medios del vecinos país.

"Uruguay vuelve a abrir la polémica: insiste en que Carlos Gardel nació en Tacuarembó y declaró el 11 de diciembre como el Día de su Natalicio", así titula Diario Clarín en su sitio web la aprobación del Parlamento de nuestro país de la ley que declara el 11 de diciembre de cada año 'Día del Natalicio de Carlos Gardel.

El medio también señala que el senador del Partido Colorado, Robert Silva, sostuvo que la ley "no pretende desconocer que fue en Buenos Aires donde Gardel se hizo Gardel" ni "ganar una discusión".

Canal 26 también hizo eco de la aprobación de la ley en nuestro Parlamento en un artículo de su sitio web titulado: "A más de 90 años de su muerte, Uruguay declaró el 11 de diciembre como el Día del Natalicio de Carlos Gardel: asegura que nació en Tacuarembó".

El medio argentino señala que uno de los principales argumentos de la teoría uruguaya es un documento fechado el 8 de octubre de 1920. El registro fue localizado en 2025 en el Archivo Histórico Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay.

Se trata de una inscripción efectuada en el Consulado de Uruguay en Buenos Aires. Según la documentación difundida, Gardel se presentó acompañado por dos testigos y declaró ser artista, soltero y nacido en Tacuarembó el 11 de diciembre de 1887.

La Fundación Internacional Carlos Gardel cuestionó que el registro consular de 1920 pueda utilizarse como una prueba concluyente. Según esta interpretación, el documento demuestra lo que Gardel declaró durante aquel trámite, pero no necesariamente dónde nació.