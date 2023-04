Polémica Censo 2023: expertos sostienen que no debe preguntarse la cédula de identidad

Patricia Díaz Charquero, dijo a Subrayado que se enteraron esta semana por lo que correspondía hacer una solicitud de acceso a la información pública, pero debido al tiempo que implica la gestión decidieron "sacar reflexiones" sobre no naturalizar el pedido el dato de la cédula en el censo. "Esto no es normal o no es no lo usual", indicó. Y agregó: "Si hablamos de buenas prácticas, en cuanto a censo y a diseño basado en la privacidad, no es lo esperable, por eso nos llamó la atención".