Polémica en Argentina por entrevista a Milei interrumpida por asesor cuando hablaba del escándalo con criptomonedas

“Yo no tengo nada que ocultar, por lo tanto, puedo hablar tranquilamente”, afirmó Milei, quien sostuvo que la verdad quedará en evidencia y calificó rastrera y miserable a la política tradicional.

Milei sostuvo que la información de la criptomoneda $LIBRA la compartió desde su cuenta personal y no en nombre del gobierno argentino. Aseguró haber actuado “de buena fe“. “Yo no lo promocioné; lo difundí“, dijo Milei a TN.

En medio del escándalo, las repercusiones inmediatas implicaron que la bolsa argentina cayera 6%. Sin embargo, la opinión pública está dividida en las calles de Buenos Aires.

Durante la entrevista, el mandatario y el periodista Jonatan Viale se burlaron de la idea de que el Poder Ejecutivo condicionara las preguntas, aspecto que más adelante no resultó ser tan chistoso. Tras la emisión de la entrevista por televisión, en YouTube, fue colgada la versión sin editar, en la que quedó en evidencia, que lo de las preguntas arregladas no era ninguna broma, cuando el asesor del presidente Santiago Caputo cortó la nota cuando se hablaba del “criptogate”. “Sí, entiendo, me doy cuenta, te puede traer un quilombo judicial“, dijo el periodista durante la interrupción.