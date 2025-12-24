Poder Ejecutivo reglamentó ley de creación de garantías para primera infancia, infancia y adolescencia

El Poder Ejecutivo reglamentó la ley de creación de garantías para la primera infancia , infancia y adolescencia impulsada por la actual ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg.

La Ley N° 20.376 tiene como objetivo promover y garantizar el desarrollo, atención y protección integral de niños, niñas y adolescentes, alineándose con la Constitución y tratados internacionales, y establece un gabinete con el objetivo de coordinar políticas intersectoriales para asegurar derechos como desarrollo, salud, identidad y protección.

Establece garantías como el derechos a la vida, desarrollo, salud, identidad, vivir en familia, no discriminación, bienestar y desarrollo integral.

La ley implementa un sistema único de información con la finalidad de unificar el seguimiento de las gestantes y sus familias, integrando datos de sistemas ya operativos para generar un panorama global.

La ministra Lustemberg, quien impulsó la ley desde 2017, celebró la reglamentación en redes sociales.

"Los derechos dejan de ser promesa", escribió y añadió: “La ley propone integrar los esfuerzos del estado y de las políticas públicas, poniendo en el centro a los niños, niñas y adolescentes. Un paso firme para trabajar juntos y juntas, con el foco puesto en mejorar sus vidas y con ello, la de toda la sociedad”.