Poder Ejecutivo reglamentó el nuevo decreto que establece el régimen general de promoción de inversiones

El Poder Ejecutivo reglamentó a través de la Comap el nuevo decreto que establece el régimen general de promoción de las inversiones previsto en la legislación uruguaya.

La nueva normativa reconoce que "el crecimiento económico del país es una de las tres prioridades" del gobierno, y señala que "la inversión constituye una prioridad estratégica" para concretar la expansión de la economía uruguaya.

El nuevo decreto prioriza el empleo en los grupos de población con mayores dificultades para acceder al mercado de trabajo y promueve la descentralización de las inversiones en los departamentos con mayor desempleo y pobreza.

Seguí leyendo El Salario Mínimo Nacional tendrá ajuste de 4,1% y a partir del enero será de 24.572 pesos

Además, se incentiva la productividad de las empresas, a través de la investigación, el desarrollo y la innovación con formas de producción ambientalmente sostenibles.

En cuanto al acceso al incentivo a la inversión, el gobierno se propone alcanzar a las micro, pequeñas y medianas empresas, las que recibirán incentivos adicionales. Por ejemplo, a las micro y pequeñas empresas se les otorgarán 15 puntos porcentuales adicionales de beneficio del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) y dos años extra para su utilización, y para las empresas medianas con hasta 50 empleados, 10 puntos porcentuales adicionales de exoneración de IRAE y un año extra para su utilización.

Además, se eliminó la restricción del tope de 3,5 millones de Unidades Indexadas, aproximadamente 500.000 dólares, que tenían las micro, pequeñas y medianas empresas para acceder a los beneficios adicionales. La nueva reglamentación habilita a las empresas que no cuenten con contabilidad suficiente puedan acceder a la herramienta, presentando su declaración jurada de IRAE.

En cuanto a los proyectos de gran porte que favorezcan la generación de empleo y la productividad, el decreto prevé que para inversiones superiores a 180 millones de UI, unos 30 millones de dólares, accederán a una exoneración del 100% de IRAE, siempre que sean presentados antes del 31 de diciembre de 2027 y cuya inversión culmine antes del 31 de diciembre de 2029.

Para proyectos que superen los 300 millones de UI, unos 50 millones de dólares, rige la misma exoneración de IRAE, pero el plazo de presentación se extiende hasta el 31 de diciembre de 2028 y la ejecución de las inversiones previstas antes del 31 de diciembre de 2031.

El nuevo decreto, que establece además la exoneración del Impuesto al Patrimonio, el pago de tasas y tributos a la importación de bienes no competitivos con la industria nacional, y la obtención de certificados de crédito del IVA por las compras de insumos, equipos y servicios adquiridos localmente, comenzará a regir a partir del 1º de febrero de 2026.